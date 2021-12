Envoyez une carte-cadeau Apple à vos amis et à votre famille à l’étranger [Updated]

Besoin d’un cadeau de Noël de dernière minute ? Vous avez oublié cet ami ou membre de la famille ? Une solution évidente pour le fan international d’Apple dans votre vie est une carte-cadeau. Cependant, faire cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît si la personne ne vit pas dans le même pays que vous.

Envoi d’une carte-cadeau Apple à une personne vivant à l’étranger

La première chose la plus importante à savoir est la suivante : lorsque vous envoyez une carte-cadeau Apple à quelqu’un dans un autre pays, vous devez l’acheter dans la boutique en ligne Apple du pays dans lequel ILS vivent. Par exemple, si l’un de mes collègues vivant aux États-Unis souhaite en acheter un pour moi vivant au Royaume-Uni, il doit l’acheter sur la boutique en ligne Apple au Royaume-Uni. Non seulement une carte-cadeau Apple n’est valable que dans le pays dans lequel elle est achetée, mais cela signifie qu’elle sera envoyée au destinataire dans la bonne devise.

Lorsque vous accédez à la boutique en ligne Apple dans le bon pays, il existe, au moment d’écrire ces lignes, une option de carte-cadeau sur le carrousel supérieur. Cliquez dessus, puis suivez le processus d’achat. Pour commencer, sélectionnez l’option « Envoyer par e-mail ». Remplissez tous les détails et la personne à qui vous souhaitez envoyer la carte-cadeau Apple devrait la recevoir. Un échange des États-Unis vers le Royaume-Uni que nous avons testé ici à The Mac Observer s’est produit en quelques minutes. Cependant, cela peut prendre jusqu’à 24 heures.

Achetez la bonne chose

Il existe différents types de cartes-cadeaux. Actuellement, l’option tout-en-un n’est disponible qu’aux États-Unis. Dans d’autres pays, il existe des cartes-cadeaux App Store et iTunes, qui permettent au destinataire d’acheter (vous l’aurez deviné) iTunes et l’App Store. Il existe également des cartes-cadeaux Apple Store, qui permettent aux destinataires d’acheter des produits dans des magasins de détail physiques et en ligne. Vérifiez le type que vous achetez avant d’appuyer sur envoyer !

Bien sûr, envoyer une carte-cadeau Apple à quelqu’un dans le même pays que vous est facile. Rendez-vous simplement sur la boutique en ligne Apple et achetez-le!

Il y a eu une discussion sur tout cela dans un récent épisode du podcast Daily Observations.

[Updated December 24, 2021]