Enzene obtient le feu vert du DCGI pour un médicament biosimilaire pour traiter les troubles hématologiques

La société de biotechnologie Enzene Biosciences a reçu l’approbation du Drug Controller General of India pour son médicament biosimilaire Romiplostim en Inde. Ce médicament est destiné au traitement du purpura thrombocytopénique immunitaire chronique (PTI), un trouble hématologique provoquant une faible numération plaquettaire et une tendance accrue aux saignements et aux ecchymoses, a déclaré Himanshu Gadgil, directeur à plein temps et directeur scientifique d’Enzene.

Les symptômes de ce trouble vont de légers saignements cutanés et contusions à des saignements internes potentiellement mortels, comme dans le tractus gastro-intestinal et le cerveau.

Basée à Pune, Enzene est une filiale des Laboratoires Alkem. Enzene se concentre sur les biosimilaires, les produits phytopharmaceutiques et les peptides synthétiques avec son usine de fabrication continue de produits biologiques à Chakan. Il s’agit d’une usine de fabrication continue automatisée conforme aux BPF pour la production d’anticorps monoclonaux.

Selon Gadgil, avec un taux d’incidence mondial de 6,4 pour 100 000 enfants/an et de 3,3 pour 100 000 adultes/an, la thrombocytopénie immunitaire chronique primaire est considérée comme une maladie rare. Il doit être géré en rétablissant la numération plaquettaire et l’activité. Le traitement de la maladie (petite molécule Eltrombopag) était disponible mais l’accès à ces médicaments dans plusieurs pays en développement comme l’Inde était limité, a déclaré Gadgil.

Le médicament Nplate a été lancé pour la première fois par Amgen en 2008 et c’est un médicament biologique qui est développé par le processus complexe de génie génétique de la technologie de l’ADN recombinant. La Nplate d’Amgen n’a jamais été lancée dans le sous-continent. En Inde, l’accès au Romiplostim était pratiquement inconnu jusqu’en 2019, date à laquelle Intas Pharmaceuticals a lancé sa version biosimilaire de la dose de 250 mcg du médicament. Maintenant, Enzene a développé ce produit biosimilaire.

Les sociétés biopharmaceutiques hésitent à développer et à fabriquer des médicaments pour le traitement des maladies rares en raison d’une valeur commerciale perçue inférieure par rapport aux processus très complexes associés aux produits biologiques, souligne Gadgil.

La seule façon de rendre le médicament abordable et accessible aux patients de tous les milieux économiques et sociaux était de poursuivre la biosimilarisation, c’est pourquoi Enzene s’est concentré sur celui-ci. En 2021, Enzene Biosciences est la seule entreprise à avoir lancé tous les dosages (125 mcg, 250 mcg et 500 mcg) du médicament pour le rendre abordable et assurer un accès généralisé à ces thérapies. Enzene cherche à élargir l’accès à ce médicament à travers le monde grâce à des accords de licence et d’approvisionnement et à des partenariats stratégiques

