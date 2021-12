Enzo Fittipaldi s’est fracturé le talon, Theo Pourchaire « bien » après le crash de la F2

Enzo Fittipaldi a eu la chance de s’échapper avec seulement un talon fracturé alors qu’il s’enfonçait dans le dos de Theo Pourchaire au départ de la course principale de F2 en Arabie saoudite.

S’alignant sur la grille pour la troisième et dernière course de Formule 2 sur le circuit de Djeddah, Fittipaldi a accéléré hors de la ligne et n’a pas remarqué la voiture ART Grand Prix de Pourchaire en panne.

Alors que leurs rivaux se sont empressés de contourner la voiture à l’arrêt du Français, Fittipaldi a claqué à l’arrière de celle-ci.

L’impact était tel que des morceaux de carrosserie volaient sur toute la largeur de la piste.

La course a immédiatement été signalée par un drapeau rouge alors que leurs rivaux s’alignaient dans la voie des stands, impatients d’avoir des nouvelles des deux pilotes impliqués.

F2 a annoncé que tandis que Pourchaire avait été transporté à l’hôpital par ambulance, Fittipaldi a été transporté par hélicoptère à l’hôpital des forces armées du roi Fahad.

Son frère Pietro a publié une mise à jour sur la santé du pilote Charouz Racing System, révélant heureusement qu’il est « bien meilleur » que beaucoup ne l’avaient prévu.

« Enzo est réveillé/alerte et se repose à l’hôpital », a tweeté Pietro.

«Il a une fracture au talon droit, mais heureusement, les choses vont bien mieux que ce à quoi nous nous attendions tous.

« Merci à la FIA, à l’équipe et à tout le personnel médical ici en Arabie saoudite.

Quant à Pourchaire, le jeune de 18 ans dit qu’il se sent bien, mais il n’est pas sûr qu’il soit sur la grille pour la finale de la saison à Abu Dhabi.

Merci Jake Et je suis tout à fait d’accord avec toi là dessus ! Ce n’est pas acceptable de ne pas avoir d’anti-décrochage. On aurait pu éviter ça ! https://t.co/CqL31DjaeE — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 5 décembre 2021

« Je voulais juste vous dire que je vais bien dans le monde », a-t-il déclaré.

« Pour le moment, je ne sais pas si c’est déjà la fin de la saison pour moi.

« Mais le plus important n’est pas ça, c’était vraiment un gros problème et Enzo est blessé.

« Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible !

Pourchaire, membre de l’académie junior de Sauber, a parlé à Fred Vasseur peu de temps après l’accident.

Le patron de l’équipe Alfa Romeo a déclaré à Autosport : « Theo va bien, je lui ai parlé une demi-heure après la course, et il était en route pour l’hôpital, pour faire des contrôles, des radiographies.

« Mais tout se passe bien, et il m’a dit sans aucun doute qu’il sera à Abu Dhabi.

« Mais, peut-être qu’il sera un peu raide demain, mais voyons pour Abu Dhabi. »