EoI pour la vente d’IDBI Bank probable d’ici septembre

L’absence d’intérêt significatif des investisseurs a obligé le gouvernement à finalement vendre sa participation majoritaire dans IDBI Bank à LIC.

Le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) du ministère des Finances a lancé mardi un appel d’offres (RFP), invitant des conseillers en transaction et juridiques pour le désinvestissement stratégique d’IDBI Bank. Une fois ces conseillers nommés, le département inviterait rapidement des manifestations d’intérêt (EoI) pour l’achat des participations proposées et ce serait probablement d’ici septembre, a déclaré un haut responsable à FE. Selon le RFQ, les demandes peuvent être déposées jusqu’au 13 juillet.

Une fois ces conseillers nommés, le département invitera rapidement des manifestations d’intérêt (EoI) pour l’achat des participations proposées et ce serait probablement d’ici septembre, a ajouté le responsable.

Conformément au plan, le gouvernement quittera la banque en cédant l’intégralité de sa participation de 45,48 % d’une valeur d’environ 19 000 crores de roupies aux prix actuels du marché et le promoteur Life Insurance Corporation proposera de vendre une partie de sa participation de 49,24 % avec l’intention d’abandonner la gestion. contrôler.

Après une tentative infructueuse il y a quelques années, le gouvernement a dilué sa participation dans IDBI Bank en janvier 2019 au profit de LIC, qui est alors devenu le promoteur de la banque avec 51% du capital. En vertu d’une dérogation spéciale, l’Autorité de réglementation et de développement des assurances a autorisé la LIC à détenir 51%, contre la norme de 15%. L’assureur devra cependant réduire sa participation à 15 % en temps voulu.

L’absence d’intérêt significatif des investisseurs a obligé le gouvernement à finalement vendre sa participation majoritaire dans IDBI Bank à LIC. C’était à peine une privatisation. “Cependant, cela pourrait changer en 2021 si le gouvernement et le LIC sont en mesure de céder une participation majoritaire dans la banque à un investisseur externe, car cela peut indiquer un appétit plus large des investisseurs dans les banques d’État disposant de réserves adéquates pour pertes sur prêts”, a-t-il ajouté. Fitch Ratings a déclaré dans une note le 7 juin.

Après un écart de cinq ans, IDBI Bank était de retour dans le noir avec un bénéfice net de Rs 1 359 crore pour l’exercice 21. Suite à l’amélioration de la qualité des actifs, la banque est sortie le 10 mars du dispositif d’action corrective rapide (PCA).

L’amélioration de la santé de la banque se reflète également dans le cours de son action. Le cours de l’action IDBI Bank a augmenté de 46% à Rs 38,60 comme mardi sur l’ESB, contre Rs 26,35 le 27 janvier.

Sur l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75-lakh-crore pour l’exercice 22, le gouvernement a budgété Rs 1 lakh crore du désinvestissement de la participation du gouvernement dans les institutions financières et les banques du secteur public telles que LIC (IPO) et la vente stratégique de la banque IDBI.

