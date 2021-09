eOne Music a officiellement changé son nom en MNRK Music Group

Dr. Dre et Snoop Dogg, deux des artistes originaux de Death Row Records, en live. Crédit photo : Jason Persse / CC by 2.0

Fin avril, l’agence Harry Fox et le propriétaire de la SESAC, The Blackstone Group (NYSE : BX), ont convenu d’acheter eOne Music de Hasbro – y compris Dualtone Records et les légendaires Death Row Records – pour 385 millions de dollars. Maintenant, eOne Music a été renommé MNRK Music Group.

eOne Music a dévoilé le changement de nom, qui est « effectif immédiatement », via une sortie officielle aujourd’hui. Le nouveau titre – “prononcé Monarch comme le papillon” – est destiné à célébrer “l’héritage de l’entreprise alors qu’elle devient un leader mondial de la musique indépendante”, ont déclaré des supérieurs. Concernant la portée des plans d’expansion correspondants, MNRK Music Group a indiqué qu’il avait déjà des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto, Nashville, Miami, Londres, Hambourg et Melbourne.

De plus, MNRK Music Group est désormais sur le point de « fonctionner en tant que société de musique consolidée autonome axée sur les enregistrements, l’édition et la gestion des artistes ». Chris Taylor, qui a commencé à diriger l’entreprise en 2016, restera président et chef de la direction. Et dans un communiqué, le fondateur de Last Gang Entertainment, Taylor, a souligné la nature « incroyablement riche en ressources » de Blackstone, qui comptait 684 milliards de dollars d’actifs sous gestion au deuxième trimestre 2021.

«Notre migration en tant que destination privilégiée pour les talents musicaux fait un pas de géant aujourd’hui avec un nouveau nom et de nouveaux propriétaires incroyablement bien dotés en ressources et aussi enthousiasmés par l’opportunité que nous le sommes. Nous sommes prêts à voler ! a déclaré l’avocat de longue date de l’industrie musicale.

MNRK Music Group devrait également continuer à travailler “en étroite collaboration avec les divisions télévision et cinéma d’eOne”, selon les dirigeants. Soit dit en passant, Hasbro a officiellement clôturé son achat de 3,8 milliards de dollars du principal Entertainment One à la fin de 2019. Par ailleurs, le concurrent de Hasbro, Mattel, a révélé aujourd’hui que sa division Fisher-Price avait publié un ensemble de chiffres des Rolling Stones.

Le partenariat en cours MNRK-Entertainment One comprend les bandes originales de My Little Pony: A New Generation et The Starling récemment sortis par Netflix, ainsi que la musique du dessin animé pour enfants Peppa Pig, 17 ans.

Et du côté des artistes, MNRK a précisé que sa « liste musicale primée » comprend The Lumineers, Brandy, The Game, Blueface et Juicy J, avec des clients de gestion tels que Kaytranada, Lupita Infante et Powfu. Enfin, la société a des participations dans l’édition de chansons d’artistes comme Mariah Carey, Céline Dion (mal orthographié « Dionne » dans le communiqué) et Cardi B.

Les efforts de MNRK pour développer une plus grande présence dans l’industrie de la musique arrivent alors que chacune des trois grandes maisons de disques – Universal Music, Sony Music et Warner Music – a connu une croissance des revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre en 2021.

En outre, BMG, qui se présente comme «la quatrième plus grande entreprise musicale au monde», a également signalé une hausse des revenus à deux chiffres au cours du premier semestre de 2021, tout comme Reservoir et l’agence BTS Hybe.