EOS augmente après une cotation haussière sur NYSC | Invezz

De plus en plus de sociétés de crypto-monnaie annoncent leur intention de devenir publiques et Bullish Global a rejoint le mouvement. Bullish Global, qui opère sous le logiciel blockchain Block.one, a déclaré vouloir être coté à la Bourse de New York (NYSC). L’annonce a fait grimper l’EOS / USD de 15% au cours des dernières 24 heures, s’approchant rapidement de la résistance de 5 $.

Dans un communiqué de presse, la société a annoncé son partenariat avec Far Peak Acquisition Corporation, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) dans le cadre du plan d’introduction en bourse.

La collaboration entre Far Peak et Bullish montre un capital professionnel antérieur de 9 milliards de dollars, bien qu’il puisse encore y avoir des ajustements dans la valorisation des actifs cryptographiques.

Les discussions sur la fusion ont commencé le mois dernier lorsqu’il a été supposé que la fusion pourrait porter la valorisation de Bullish à 12 milliards de dollars.

L’échange de crypto récemment lancé ne prend pas seulement en charge Black.one. Il bénéficie également du solide soutien de certains des plus grands chefs d’entreprise du monde, à la fois dans le domaine de la cryptographie et dans celui de la finance. La liste comprend Galaxy Digital, le milliardaire de Hong Kong Richard Li, le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Louis Bacon, le gestionnaire de fonds Alan Howard et l’homme d’affaires milliardaire Peter Thiel. L’échange annoncé,

Bullish utilisera @EOSIO pour exécuter en toute sécurité et enregistrer de manière immuable tous les mouvements financiers sur la plate-forme.

L’entreprise souhaite une plus grande participation des clients

Beaucoup l’ont vu comme le premier échange qui offre la meilleure forme d’espace à la fois centralisé et décentralisé. Le premier offre un développement, une efficacité et une conformité complets. D’autre part, sa décentralisation offre de nouveaux produits innovants tels que DeFi.

Brendan Blumer, PDG de Block.one, a commenté le développement. Il a déclaré que le plan de Bullish d’entrer en bourse permettra aux clients de devenir des participants actifs et des participants aux objectifs et aux aspirations de l’entreprise. Cela permettra aux clients de détenir une partie de l’entreprise sans les limitations juridictionnelles ou les incertitudes réglementaires d’une émission de jetons de partage des bénéfices.

