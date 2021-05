EOS et YFI mènent les altcoins plus haut alors que Bitcoin et Ether rebondissent après des creux oscillants

Compartir

Les marchés se sont mélangés le 11 mai alors que le Bitcoin (BTC) a rebondi de la glissade de lundi à 53000 dollars rebondissant à 56862 dollars, mais l’actif numérique trouve toujours une résistance au niveau de 57000 dollars.

Ether (ETH) a également dépassé les 4100 dollars, mais selon l’analyste de Cointelegraph Marcel Pechman, le sentiment haussier pour Ether observé ces dernières semaines a commencé à s’estomper alors que les traders se demandent si les nouvelles données historiques des plus hauts seront durables à court terme.

Les données de Cointelegraph Markets et TradingView montrent que les taureaux de Bitcoin ont défendu une vente tardive le 10 mai qui a brièvement poussé le prix du BTC en dessous de 54000 $ avant que les acheteurs de baisse absorbent les commandes à vendre et augmentent le prix au-dessus de 56000 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

blue-chip Alors que les crypto-monnaies de premier ordre ont calé sur un marché secondaire, les monnaies sur le thème des chiens, notamment Shiba Inu (SHIB) et Dogelon Mars (ELON), ont suivi l’exemple de Dogecoin (DOGE) et ont vu comment leurs prix montent en flèche bénéfices à trois chiffres.

Les taureaux Ethereum prennent une brève pause

Le trading de la fourchette limitée de Bitcoin entre 50000 USD et 60000 USD ces dernières semaines peut être attribué en partie à la hausse du prix de l’Ether, qui a attiré l’attention des investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition à plus que la BTC. La demande croissante d’Ether peut être clairement vue dans l’action des prix de la paire ETH / BTC.

Graphique 4 heures ETH / BTC. Source: TradingView

Selon David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, le récent sommet historique d’Ether était en partie dû à une “rotation continue hors de Bitcoin” qui a contribué à faire grimper le prix de l’Ether “jusqu’à 4214 $ avant de vomir soudainement à $ 3 658 (-13% en une heure) “.

Le ralentissement du marché de la cryptographie a coïncidé avec une liquidation des marchés boursiers américains qui a particulièrement frappé l’indice des technologies lourdes du NASDAQ. Lifchitz a noté que Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont finalement pu “récupérer la moitié de la perte du haut”.

Alors que la liquidation “pourrait s’expliquer par certains métiers de corrélation conduisant à des prises de bénéfices rapides dans les crypto-monnaies”, Lifchitz a également souligné la possibilité d’une liquidation plus organisée dans laquelle certains traders ont profité de conditions de marché mousseuses.

Lifchitz a déclaré:

«Cela aurait également pu être une vente par étapes, car Ethereum était à son ATH après un voyage torride (c’est-à-dire que l’ETH était vulnérable à une chute rapide) pour effrayer les mains faibles et les secouer, déclenchant un effet de vente en cascade. , avant d’acheter à nouveau. ETH à bas prix, comme en témoigne le volume encore plus élevé à acheter juste après la vente. “

Lifchitz a noté que seulement:

«Vingt-quatre heures plus tard, Bitcoin est de retour au milieu de sa zone crépusculaire (50 000 $ à 60 000 $) et Ether grimpe lentement au-dessus de 4 000 $. Donc dans l’ensemble, c’était une journée ordinaire au pays des crypto-monnaies. “

Ben Lilly, co-fondateur et analyste chez Jarvis Labs, a offert plus d’informations sur les mouvements du marché au cours de la semaine dernière, soulignant une augmentation des prises de bénéfices en chaîne au cours de la semaine dernière qui avait «beaucoup de capital investi dans les altcoins. “

Lilly a dit:

«Au fur et à mesure que le capital passait d’une devise à une autre, les gains ont été réalisés alors que le Bitcoin s’échangeait latéralement. Ce que nous avons vu le 10 mai, c’est la fin de cette phase ».

Les Altcoins sont en tête du marché le plus élevé

Le marché global de l’altcoin a été secoué par les mouvements baissiers observés dans les crypto-monnaies à plus grande capitalisation. EOS a mené la journée avec un bond de 50% qui a porté le prix à 13,92 $ après que Block.one a annoncé qu’il avait obtenu un financement de 10 milliards de dollars pour lancer un échange de crypto-monnaie basé sur EOS appelé Bullish Global.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Yearn.finance (YFI) a réussi à sortir de la fourchette de négociation dans laquelle il était coincé pour augmenter de 58% pour atteindre un nouveau sommet supérieur à 80000 $, tandis que le prix du Revain (REV) a grimpé de 130% pour atteindre un multiple. année à 0,049 $.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est maintenant de 2,474 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42,8%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et d’affaires comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.