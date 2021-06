EOS s’efforce de devenir le Palantir de la blockchain

Après un énorme début de 2021, les crypto-monnaies se sont écrasées en mai. Cependant, depuis la grande baisse, les crypto-monnaies ont résisté et ont trouvé un certain support technique. Cela amène les traders à revoir d’autres altcoins tels que EOS (CCC :EOS-USD)

Source : Shutterstock

EOS n’a pas été épargné par le crash crypto. Son prix avait atteint 14 $ récemment, mais est tombé à 4 $ lors du récent carnage cryptographique. Cependant, EOS a fortement rebondi et est maintenant remonté au-dessus de la barre des 6 $, ce qui est un grand pas par rapport aux plus bas. Pourquoi les gens donnent-ils une seconde chance à EOS ? Cela est en partie dû à la reprise plus large, bien sûr, mais EOS présente également un attrait spécifique.

La crypto de Peter Thiel

EOS a l’une des meilleures équipes d’investisseurs célèbres impliqués. EOS est le jeton de Block.one, qui est une société de logiciels de blockchain. Peter Thiel, Alan Howard et Louis Bacon sont tous des milliardaires investis dans Block.one. Bacon et Howard sont tous deux d’éminents gestionnaires de fonds spéculatifs.

Thiel est le plus important du groupe, car c’est un célèbre entrepreneur de la Silicon Valley. Il est surtout connu pour avoir co-fondé Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Palantir (NYSE :PLTR) en plus d’être le premier investisseur extérieur Facebook (NASDAQ :FB). Lorsque Thiel investit dans quelque chose, de bonnes choses ont tendance à se produire.

L’implication de Thiel dans Block.one est donc un signe prometteur. C’est particulièrement vrai compte tenu du récent succès de Palantir. La société de logiciels de sécurité axée sur l’intelligence artificielle (IA) a posé quelques questions lorsqu’elle est devenue publique. Cependant, les commerçants ont rapidement fait une offre sur les actions PLTR, ce qui en fait un autre grand gagnant pour Thiel. Compte tenu de l’expertise de Palantir en matière de big data, la cryptographie semble être un autre domaine naturel à explorer pour Thiel.

Thiel est également connu comme étant un énorme taureau de crypto-monnaie. La récente augmentation des actions de Palantir est due en partie à la rumeur selon laquelle il ferait un pas important dans l’espace crypto. Cela pourrait également entraîner une sorte d’avantage pour EOS.

Un échange crypto haussier

En mai, Block.one a fait sa grande annonce. La société lance un échange crypto, qu’elle appellera Bullish. La société démarre avec 10 milliards de dollars d’actifs numériques (principalement Bitcoin) et des liquidités pour financer ses opérations. Cela devrait lui permettre de gérer des liquidités et des volumes de transactions massifs dès le premier jour. Block.one a également l’intention d’intégrer de nombreuses fonctionnalités de la finance décentralisée (DeFi) sur l’échange, offrant aux utilisateurs plus de moyens de profiter de la crypto-monnaie.

La principale caractéristique, en ce qui concerne EOS, est que le jeton EOS alimentera les transactions sur Bullish. En effet, Block.one met 20 millions de jetons EOS dans Bullish dès le début pour lancer les opérations. Le communiqué de presse initial de la société ne précisait pas précisément comment EOS profiterait de l’activité de la bourse, cependant, les détenteurs de jetons EOS prospéreront probablement si la bourse décolle.

Il y avait eu des discussions sur le lancement d’un échange de crypto-monnaies pendant des mois avant que la société ne l’annonce finalement. Malgré cela, le prix d’EOS a grimpé de 50 % aux nouvelles, les investisseurs étant heureux de voir le rêve se transformer enfin en réalité.

Verdict EOS

En investissant, il y a l’idée de parier sur le jockey. En d’autres termes, au lieu d’essayer de choisir quel cheval peut courir le plus rapidement, optez pour le cavalier qui peut tirer le meilleur parti de son cheval. Avec EOS, il y a un jeu similaire à l’œuvre. Si vous croyez en Peter Thiel, il est logique de jeter un œil à sa crypto-monnaie.

Les investisseurs qui ont acheté Palantir tôt se sont bien comportés. Bien qu’il reste à voir quel stock d’IA sera finalement le champion de l’espace, la renommée et les ressources de Thiel ont contribué à donner un coup de pouce à Palantir. La crypto est un domaine tout aussi fluide en ce moment. Mais avec des partisans de premier plan, EOS pourrait devenir l’un des leaders de l’espace.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.