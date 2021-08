EOS/USD à 5,49 $ alors que la dynamique haussière prend le dessus ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix EOS montre une dynamique baissière alors que la résistance tombe à 5,493 $. Le support est trouvé à la valeur de prix de 4,81 $. L’analyse des prix EOS montre des résultats surprenants dans les graphiques d’aujourd’hui.

À partir de l’analyse des prix EOS sur 1 jour et 4 heures, une forte dynamique baissière a été trouvée, malgré le fait que les taureaux étaient auparavant en position dominante. Les vendeurs ont dominé le marché avec une plus grande tendance à vendre leurs actifs. Ce scénario a entraîné une baisse des niveaux de prix à 5,49 $, les niveaux de soutien observés étant de 4,8 $ pour aujourd’hui.

Analyse des prix EOS: le graphique en chandeliers sur 24 heures affiche une activité baissière avec une résistance de 5,62 $

L’analyse quotidienne des prix EOS donne une avance aux ours alors que les niveaux de prix chutent à 5,519 $ après un fort maintien haussier. Cela a surpris les analystes et en a tourné beaucoup vers les vendeurs, après le brusque changement de tendance du marché. La moyenne mobile (MA) calculée au cours de la semaine dernière a été de 4,98 $, ce qui est passé au-dessus au cours de la semaine dernière. La valeur moyenne du prix des bandes de Bollinger (BB) est présente à la barre des 4,50 $.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

L’indice de force relative (RSI) affiche le score à 75,22 qui a dépassé la limite de surachat, car la semaine dernière a été favorable à la crypto-monnaie. La volatilité du graphique en chandeliers augmente progressivement, la bande supérieure atteignant la valeur de 5,63 $ et la bande inférieure s’abaissant à 3,38 $.

Graphique EOS/USD sur 4 heures : une chute considérable des prix s’est produite aujourd’hui, à 5,6 $

L’analyse des prix EOS sur 4 heures montre une forte baisse de la valeur de la pièce EOS jusqu’à ce qu’elle cesse de baisser à 5,61 $. L’analyse hebdomadaire, cependant, indique que les acheteurs ont dominé le marché et ont aidé la crypto-monnaie à augmenter lentement. Pourtant, le cas d’aujourd’hui s’est avéré différent, car les moyennes mobiles (MA) ont baissé à 5,54 $. Les tendances futures peuvent être négatives pour les acheteurs, car la volatilité augmente dans le graphique en chandeliers.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

Le score RSI est de 61,89 dans le graphique sur 1 jour, ce qui peut survenir à l’avenir en fonction des circonstances. Pendant ce temps, les valeurs entourant les bandes de Bollinger sont les suivantes ; la valeur supérieure est à 5,91 $ tandis que la valeur inférieure est présente à 4,80 $.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

Les dernières semaines ont porté les niveaux de prix à un nouveau sommet chaque jour, ce qui peut être observé à partir du graphique des indicateurs techniques. Le résumé révèle que le pointeur est incliné vers le côté haussier, avec sept indicateurs neutres, cinq à la vente et les 14 restants au signal d’achat. Les indicateurs de moyenne mobile indiquent également la tendance observée au cours de la journée, qui a été principalement haussière. Il y a treize indicateurs au point d’achat, un indicateur comme neutre tandis que l’indicateur restant est présent au point de vente.

Cependant, la tendance la plus récente a inversé le scénario et est du côté des vendeurs. Il y a un total de quatre indicateurs à la marque de vente, six à la position neutre tandis qu’un est à la position d’achat, respectivement.

Conclusion

De l’analyse des prix EOS ci-dessus, on peut déduire que la tendance actuelle s’est avérée fatale pour les acheteurs car les niveaux de prix baissent à une valeur alarmante de 5,5193 $. Les graphiques des prix sur 1 jour et sur 4 heures ont montré un fort soutien pour la crypto-monnaie, mais n’ont pas pu surmonter le coup énorme des ours.

Les niveaux de support ont également été abaissés à un niveau de 4,80 $, ce qui, s’il est maintenu, peut entraîner une amélioration des prix. Le score RSI était proche de 70, mais il peut être encore plus élevé si les niveaux de résistance dépassent 5,91 $.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.