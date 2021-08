EOS/USD se négocie avec des gains de 7,44% – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix EOS – 11 août

Au fur et à mesure que la pièce augmente à la hausse, le prix de l’EOS évolue constamment dans le canal au cours des derniers jours.

Marché EOS/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 6,0 $, 6,5 $, 7,0 $

Niveaux d’assistance : 4,0 $, 3,5 $, 3,0 $

Selon le graphique journalier, les haussiers continuent de pousser l’EOS/USD vers la limite supérieure du canal. Au cours des derniers jours, le prix EOS a continué de s’échanger au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se prépare à entrer dans la zone de surachat, confirmant le mouvement haussier du marché.

Analyse des prix EOS : le prix EOS est-il prêt pour la hausse ?

Comme le révèle le graphique journalier, le prix EOS se déplace actuellement vers la limite supérieure du canal et si la pièce continue de maintenir sa tendance haussière, les taureaux peuvent atteindre les niveaux de résistance de 6,0 $, 6,5 $ et 7,0 $. Au moment de la rédaction, le prix de l’EOS montre un énorme mouvement haussier dans le graphique journalier.

Cependant, tout mouvement baissier en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pourrait ramener EOS/USD aux niveaux de support de 4,0 $, 3,5 $ et 3,0 $ respectivement. Pendant ce temps, les acheteurs à long terme ne devraient pas être dérangés par le faible impact sur la route, car l’avenir d’EOS est assuré comme le révèle la période de l’indice de force relative 14.

Marché EOS/BTC : tenter de passer à la hausse

Contre Bitcoin, le prix EOS plane au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours avec des bougies haussières. L’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de franchir le niveau 50, ce qui pourrait bientôt accentuer le mouvement haussier. Au contraire, une baisse possible peut apparaître une fois que l’indicateur technique se tourne vers le bas, et il peut probablement atteindre le niveau de support de 880 SAT et moins.

Pendant ce temps, tout autre mouvement haussier au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait pousser la pièce au niveau de résistance de 1200 SAT et au-dessus. Cependant, une cassure à la hausse pourrait porter la pièce à un nouveau sommet et le marché pourrait rester dans la zone haussière pendant un certain temps.