EOS : victime de son succès

Le PDG d’EOS (EOS / USD), Yves La Rose, a qualifié EOS de « terrible investissement » et d' »échec en l’état », selon une transcription des commentaires préparés vus par Invezz. Le PDG discute mercredi du passé et de l’avenir du protocole blockchain EOS, blâmant le sponsor et ancien développeur Block.one pour la plupart de ses problèmes.

Rose ajoute que la Fondation EOS s’intensifie car EOS « ne peut plus faire confiance » à Block pour obtenir des conseils.

Aller de l’avant : nouvel équipement, distribution de subventions, etc.

La voie à suivre vient avec un grand effort. Cela comprend la formation de nouvelles équipes de base, le développement d’une nouvelle feuille de route basée sur les produits, la création et la distribution de programmes de subventions, etc.

Bloquer les « négligences et fraudes » commises

Rose a admis que l’état actuel et peu enviable d’EOS est en partie dû aux succès passés, aussi contradictoires que cela puisse paraître. Le jeton a levé un montant record de 4,1 milliards de dollars en 2018 lors d’une ICO qui s’est déroulée sur une année.

Le PDG a déclaré :

Il est très clair pour moi qu’EOS a été victime de son propre succès. La vente symbolique d’EOS a battu tous les records précédents en termes de fonds levés. Cela a mis EOS dans une position de devoir répondre à des attentes extrêmes car il a soulevé des sommes extrêmes. À ce stade, c’est le consensus de la majorité des détenteurs de jetons à qui je parle, à l’intérieur et à l’extérieur d’EOS, que Block.one a sciemment déformé ses capacités et cela équivaut à de la négligence et de la fraude.

Rose estime que la Fondation EOS est en mesure de remplacer Block.one en tant qu’organisation de soutien et d’orientation. Cela pourrait aider le projet à se développer à nouveau. Rose a créé la fondation en août après avoir démissionné de son poste de PDG d’EOS Nation, un fournisseur d’infrastructure pour le protocole, en mai.

Le PDG d’EOS a continué à attaquer Block. Les commentaires disent :

Ce que nous vivons est un changement, par lequel la communauté EOS se met en position de pouvoir s’éloigner de Block.one, en les forçant essentiellement. Jusqu’à ce que ce changement formel se produise, Block.one continuera simplement à peser sur EOS.

