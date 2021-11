EOS est la crypto-monnaie native de la plate-forme EOS, qui prend en charge la plate-forme blockchain EOSIO.

EOS a été annoncé en 2017 par la société d’incubation et d’investissement blockchain Block.one et a été publié en tant que logiciel open source en juin 2018. Comme indiqué dans le livre blanc EOS, le projet a été créé pour créer des applications décentralisées (dapps) en mettant l’accent sur efficacité et évolutivité.

Prix ​​EOS

EOS détient le record de la plus grande offre initiale de pièces (ICO) à ce jour. À partir de juin 2017, Block.one a organisé une ICO d’un an pour EOS, levant un record de 7,12 millions d’ETH, le jeton natif de la blockchain Ethereum, évalué à 4,2 milliards de dollars à l’époque. La vente de jetons comprenait 350 périodes de distribution d’au moins 2 millions de jetons par jour, pour un total de 900 millions de jetons à la fin de l’ICO. Quatre-vingt-dix pour cent du total des jetons EOS ont été distribués aux participants ICO, tandis que les 10 % restants étaient réservés à l’équipe EOS.

Étant donné que la blockchain EOS était encore en cours de développement au moment de l’ICO, Block.one a émis des jetons EOS sur la blockchain Ethereum en utilisant la norme ERC-20. Le 2 juin 2018, les jetons EOS basés sur ERC-20 ont été gelés et remplacés par des jetons EOS natifs sur la blockchain EOS via un échange de jetons qui a eu lieu le 16 juin.

EOS est un actif inflationniste avec une offre non plafonnée. Le modèle de preuve de participation déléguée (DPoS) de la blockchain génère des EOS via des récompenses de mise afin de financer les transactions et de payer les utilisateurs de blocs. Le mécanisme DPoS a un plafond d’inflation fixé à 5 % de l’inflation annuelle.

Le prix EOS a une longue histoire de périodes prolongées d’activité latérale entrecoupées de brèves augmentations et baisses de prix.

Deux jours après son lancement, le prix d’EOS a bondi de 996 % à 5,50 $ avant de chuter fortement de 79 % au cours des 13 jours suivants. À partir de là, l’actif est resté dans une fourchette comprise entre 0,45 $ et 2,0 $ pendant environ quatre mois jusqu’à ce que la course haussière crypto de fin 2017 commence à prendre effet. Le 18 janvier 2018, le prix de l’EOS a culminé à 18,69 $ avant de s’effondrer à 4 $ fin mars.

Une deuxième résurgence en avril 2018 a poussé le prix d’EOS à son plus haut historique de 22,89 $. À la fin de 2018, l’actif cryptographique avait connu une vague de vente importante, les investisseurs ayant perdu confiance dans le projet, laissant EOS à 2,59 $. Au cours des deux prochaines années, EOS ; le prix a rarement culminé au-dessus de 5 $, à l’exception d’un bref pic à 8,60 $ en mai 2019.

En avril 2021, EOS a dépassé les 14,71 $ alors qu’un nouveau cycle haussier a repris le marché de la cryptographie. C’était le prix le plus élevé en près de trois ans.

Comment fonctionne EOS ?

EOS est une blockchain publique qui alimente la plate-forme blockchain EOSIO. La blockchain EOS a des capacités de contrat intelligent similaires à Ethereum qui permettent aux développeurs de créer leurs propres dapps sur la plate-forme EOSIO. Les dapps sont des applications qui fonctionnent de manière autonome et ne sont pas gérées par une seule entreprise. Contrairement à Ethereum, cependant, EOS confirme les transactions à l’aide de l’algorithme de consensus DPoS.

Le consensus DPoS a été introduit en 2014 par Dan Larimer, qui était l’un des co-fondateurs de Block.one et un ancien directeur de la technologie de l’entreprise. Sous DPoS, les utilisateurs d’EOS peuvent voter en jalonnant des jetons avec des producteurs de blocs pendant trois jours sans les vendre, ce qui les expose au risque de perdre de l’argent si le prix du jeton baisse pendant cette période. Les producteurs de blocs sont élus par l’écosystème EOS via ce système de jeton/vote. Aujourd’hui, dPoS est devenu un algorithme de consensus populaire qui est utilisé par d’autres blockchains, notamment Avalanche (AVAX), Near (NEAR), Solana (SOL) et Polkadot (DOT).

La plate-forme EOSIO est plus évolutive que de nombreux autres réseaux blockchain, avec la possibilité de traiter environ 4 000 transactions par seconde sans frais. De plus, les fonctionnalités de contrat intelligent intégrées à EOS sont plus conviviales pour les développeurs, permettant aux développeurs de dapp d’obtenir des ressources technologiques directement à partir de la blockchain. EOS ne nécessite pas de frais de minage et n’a donc pas de frais de transaction associés.

Événements clés et gestion

Larimer a dirigé le projet, jouant un rôle clé dans les décisions importantes, y compris l’utilisation de l’algorithme de consensus DPoS. En plus de son travail sur la blockchain EOS, Larimer est co-fondateur de l’échange crypto BitShares aux côtés de Charles Hoskinson, qui était l’un des co-fondateurs d’Ethereum. Larimer a également fondé la blockchain Steem. Il a continué à travailler avec Block.one sur le projet EOS jusqu’à ce qu’il quitte son poste de CTO fin 2020, pour poursuivre d’autres projets.

En août 2021, Larimer a soutenu le lancement de la Fondation EOS, qui centralise d’autres efforts de la communauté EOS comme Eden pour promouvoir le développement de l’infrastructure EOS et fournir des subventions aux développeurs. La Fondation EOS est dirigée par Yves La Rose, qui a dirigé la fondation après son départ de la société de production de blocs EOS EOS Nation.

En novembre 2021, Rose a déclaré lors d’un événement virtuel que « l’EOS tel qu’il est est un échec » et que le jeton EOS était un « terrible investissement ». Il a vivement critiqué l’implication de Block.one dans le projet et a déclaré que de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté EOS pensaient que Block.one avait sciemment déformé ses capacités et que le projet ne pouvait « plus compter sur » l’équipe de Block.one.