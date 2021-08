Épargner Vs Investir : Quelle est la bonne solution pour vous ?

Le risque associé à l’épargne seule est la perte d’opportunités de multiplication de richesse, de croissance soutenue et lente et de flux de trésorerie fixes requis chaque mois.

Les gens économisent de l’argent depuis longtemps, que ce soit simplement chez eux dans une tirelire, dans un FD ou sur un compte bancaire. Par rapport à cela, l’investissement est un concept plus récent. L’objectif principal d’économiser de l’argent est de fournir une maison sûre pour l’argent et en même temps de gagner des intérêts sur celui-ci. Les experts de l’industrie disent que pour comprendre si l’épargne ou l’investissement est approprié pour un individu, ils doivent d’abord comprendre ce que signifie chaque terme.

La partie des revenus qui n’est pas dépensée et qui est conservée sous forme de devises fortes ou dans un compte bancaire ou un dépôt bancaire fixe est généralement appelée épargne. Cet argent économisé peut également être utilisé pour acheter différents types d’actifs, pour vendre l’actif à un prix plus élevé dans le futur – c’est ce qu’on appelle l’investissement.

Avoir un compte d’épargne aide à créer une relation avec la banque, ce qui donne au titulaire du compte l’accès à diverses autres fonctionnalités offertes par la banque. Les experts disent que pour la plupart des titulaires de compte, l’ouverture d’un compte d’épargne est leur première interaction avec le système bancaire et financier.

Conserver de l’argent sur un compte d’épargne dans une banque rapporte des intérêts et le placer dans un dépôt fixe rapporte généralement un taux d’intérêt légèrement plus élevé. Cependant, historiquement, le taux d’intérêt gagné sur les comptes d’épargne et les dépôts bancaires a été pour la plupart inférieur au taux d’inflation. C’est là que l’investissement joue un rôle.

Pour mieux comprendre l’épargne, Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Lorsque l’argent est conservé dans la devise forte, il a tendance à perdre son pouvoir d’achat au fil du temps. Pour faire face à l’inflation, nous devons gagner un certain retour sur l’argent. C’est là qu’intervient l’investissement.

Il existe plusieurs classes d’actifs dans lesquelles on peut acheter ou investir. Les experts disent que l’objectif derrière l’investissement est d’essayer d’obtenir un taux de rendement plus élevé que l’épargne sur un compte bancaire.

Les actifs sont généralement évalués selon deux critères : le risque et le rendement. Jalan dit « Le taux de rendement désigne le pourcentage gagné sur le montant investi. Le risque peut être considéré à la fois comme la volatilité et la probabilité de perte permanente du capital investi. Le risque a également tendance à être fonction de la durée pendant laquelle on doit rester investi dans un actif. » Notez que si la volatilité du prix de certains actifs peut être élevée sur une durée plus courte, l’éventail des résultats peut être plus étroit sur une période plus longue.

Les experts disent que la liquidité d’un actif, c’est-à-dire la capacité de vendre l’actif au prix du marché, doit également être prise en compte lors de la prise de décision d’investissement. Jalan ajoute : « Si l’on a besoin de fonds à court terme, ce n’est généralement pas une bonne idée d’investir dans des actifs illiquides. Les actifs peuvent aller d’instruments très sûrs et très liquides comme les fonds de dette du marché monétaire à des actifs plus risqués mais liquides comme les actions cotées à des actifs très risqués et illiquides comme le capital-risque.

Par conséquent, chaque individu doit comprendre chaque objectif avant de décider dans quel actif investir.

Risques potentiels dans les méthodes d’épargne et d’investissement

Les risques liés à l’épargne et à l’investissement dépendent des objectifs de l’investisseur.

D’après Hersh Shah, PDG de la filiale indienne de l’Institute of Risk Management : « Comme le dit le proverbe, le risque est l’effet de l’incertitude sur les objectifs. Si l’objectif d’un investisseur est de créer de la richesse à long terme, la bonne combinaison d’épargne et d’investissement est idéale. Si l’appétit pour le risque de l’investisseur est faible, concentré sur la planification d’urgence et que la création de richesse à long terme est une priorité, alors l’épargne est idéale. La vraie différence est : voulez-vous faire fructifier votre argent ou garder votre argent en sécurité ! »

Le risque associé à l’épargne seule est la perte d’opportunités de multiplication de richesse, de croissance soutenue et lente et de flux de trésorerie fixes requis chaque mois. Cela dit, les experts du secteur affirment que le risque associé à l’investissement seul est le risque de perte plus élevé en raison de la volatilité des actifs sous-jacents – or, immobilier, marchés des capitaux ou même bitcoins à l’ère d’aujourd’hui. Shah ajoute : « À mon avis, un modèle hybride fonctionne mieux en fonction de l’âge et de l’appétit pour le risque.

