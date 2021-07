Épargnez-vous des réparations coûteuses de votre appareil avec un mois gratuit d’assurance AKKO

Avec la cherté des smartphones ces derniers temps, ce n’est peut-être plus la meilleure idée de s’appuyer sur un étui à 10 $ pour protéger votre appareil. Réparer un écran fissuré ou un appareil gorgé d’eau peut parfois coûter des centaines de dollars, et cela n’aide certainement pas que les téléphones soient beaucoup plus faciles à casser accidentellement de nos jours. Heureusement, AKKO peut vous aider.

AKKO est l’un des meilleurs fournisseurs d’assurances téléphoniques en ce moment, et grâce à une offre spéciale pour les lecteurs Android Central, vous pouvez obtenir votre premier mois de protection de l’appareil absolument gratuitement. Utilisez simplement le code promo SAUVEGARDE lors du paiement pour profiter de la remise sur un plan de protection annuel ou mensuel. Les plans d’assurance téléphone d’AKKO coûtent entre 6 $ et 12 $ par mois selon votre appareil, bien que vous puissiez réduire le prix un peu en choisissant plutôt un plan annuel, familial ou étudiant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Assurance Téléphone AKKO : un mois offert



Protégez votre smartphone et autres appareils contre les dommages et le vol avec AKKO. À l’heure actuelle, les lecteurs Android Central peuvent utiliser le code promotionnel SAUVEGARDE lors du paiement pour marquer leur premier mois gratuitement.

Achetez chez AKKO

Avec un plan de protection AKKO, vous n’aurez pas à vous soucier des réparations coûteuses dues à un écran fissuré, à des déversements ou à une submersion de liquide, à une panne de batterie, à des catastrophes naturelles, à des chutes accidentelles ou à d’autres dommages. En cas de problème, vous pouvez faire réparer votre appareil localement et ne payer qu’entre 29 $ et 99 $ chaque fois que votre téléphone a besoin d’une réparation. Votre appareil sera même couvert contre le vol, y compris contre les cambriolages de voitures et le vandalisme. En plus de l’absence de frais mensuels cachés, AKKO permet des réclamations illimitées sans augmentation de taux et un paiement électronique rapide une fois votre réclamation approuvée.

Un deuxième forfait chez AKKO au prix de 15 $ par mois protège non seulement votre téléphone, mais également 25 autres articles, des téléviseurs et tablettes aux équipements sportifs, vêtements, appareils photo, fournitures scolaires et bien plus encore. Bien qu’AKKO ait un coût mensuel légèrement plus élevé que le fournisseur d’assurance populaire SquareTrade, il le compense par des conditions de couverture imbattables. Là où SquareTrade a une franchise de 149 $ qui doit être payée quel que soit le type de réparation dont votre téléphone a besoin, AKKO a une franchise faible à partir de seulement 29 $ et jusqu’à 99 $. De plus, SquareTrade ne couvre pas le vol contrairement à AKKO.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Essayez AKKO vous-même et obtenez votre premier mois de protection de l’appareil gratuitement avec un code promo SAUVEGARDE aujourd’hui.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Jeu Android de la semaine

Unmaze pour Android est une aventure époustouflante à travers un labyrinthe sinistre

Unmaze est un roman graphique interactif qui rencontre un jeu d’aventure. En tant qu’Ariane, vous devez guider vos proches à travers un labyrinthe sinistre et mythique utilisant la lumière et l’ombre pour communiquer. Pouvez-vous les conduire à la sortie à temps, ou la monstruosité les rattrapera-t-il avant qu’ils ne puissent s’échapper ?