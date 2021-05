Epic a payé 115 millions de dollars pour l’exclusivité Borderlands 3

Le fabricant de Fortnite Epic Games a déboursé 146 millions de dollars afin de débarquer Borderland 3 en tant que version exclusive sur sa plate-forme.

C’est selon un rapport divulgué lors de la bataille juridique de la société avec Apple – repéré par Simon Carless de Game Discover – qui montre que la société a signé un accord avec l’éditeur 2K Games pour 146 millions de dollars pour quelques titres sur son magasin.

Epic a versé une garantie minimale de 80 millions de dollars – le plus petit nombre d’exemplaires qu’elle vendra – ainsi qu’un coût de marketing de 15 millions de dollars et 20 millions de dollars supplémentaires en «frais non récupérables», quoi que cela signifie.

Cet accord plus important de 146 millions de dollars a également permis à Epic de payer 11 millions de dollars pour Borderlands: The Handsome Collection et 20 millions de dollars pour Civilization VI.

Epic affirme que 100% de la garantie minimale de 80 millions de dollars a été récupérée et qu’elle a marqué 1,56 million d’utilisateurs de Borderlands sur sa plate-forme. 53% d’entre eux étaient apparemment nouveaux sur Epic Games Store, contribuant à un chiffre d’affaires net de 9,2 millions de dollars.

Entre décembre 2018 et septembre 2019, il a également été révélé que le fabricant de Fortnite avait déboursé 11,658000 $ pour des titres gratuits pour son magasin.

Borderlands 3 a fait ses débuts en septembre 2019, avec Gearbox disant à PCGamesInsider.biz que son lancement sur Epic Games Store a attiré un tout nouveau public vers le titre de looter-shooter.

