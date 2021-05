Epic a proposé de créer un jeu pour PS5 VR en échange d’un support cross-play

Epic voulait vraiment un support cross-play pour Fortnite sur PlayStation, à tel point que la société a même proposé de préparer un jeu de réalité virtuelle pour PS5 VR. Après que The Verge ait parcouru des courriels et des documents non scellés dans l’affaire Epic et Apple, il est apparu hier que Sony faisait payer Epic pour le jeu croisé. Dans l’un de ces mêmes e-mails, UploadVR a remarqué une offre intéressante que certaines personnes ont ignorée: Epic allait créer un jeu PSVR en échange de l’activation du jeu croisé dans Fortnite.

Dans sa liste de propositions, Joe Kreiner d’Epic a déclaré: “… peut-être que nous nous engageons dans un jeu lors du lancement de votre prochaine plate-forme VR?” Bien que la PS5 n’ait pas été nommée – c’était en 2018, après tout – le prochain casque VR de Sony sera tout ce qu’il prépare pour la PS5.

L’e-mail n’éclaire aucun autre détail sur un jeu potentiel, il est donc difficile de savoir à quoi il aurait ressemblé. Epic n’a pas trop développé pour l’espace VR, se concentrant principalement sur les démos technologiques avant de publier Robo Recall sur l’Oculus Rift il y a quelques années.

Sony n’a pas annoncé de date de sortie pour son prochain casque VR, mais nous savons qu’il est en développement. Ses contrôleurs sont configurés pour proposer un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs, tout comme le DualSense. En rupture avec le contrôleur PlayStation Move, le prochain casque VR de Sony utilisera des contrôleurs en forme d’anneau halo, plus similaires à ceux de l’Oculus.

Parce que le prochain casque PSVR ne sortira probablement pas cette année, vous avez encore beaucoup de temps pour acheter une PS5, qui s’est avérée être une console insaisissable. Chaque fois qu’un magasin a du stock, il semble se vendre presque immédiatement après.

