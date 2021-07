Epic a raison quand il dit que Google n’a aucune incitation à séduire les utilisateurs d’iOS

Epic Games a modifié son action en justice contre Google en déclarant qu’il n’y a aucune incitation pour la société à détourner les utilisateurs d’iOS vers Android. Ce qui a commencé comme une bataille de gifles sur les frais d’achat dans l’application provenant des revenus de Fortnite est devenu un drame à part entière entre des sociétés qui, à mon avis, seraient mieux servies pour résoudre les problèmes d’une manière qui ne blesse pas le utilisateurs finaux de l’un ou l’autre. Mais ce navire a navigué, et nous y sommes.

Bien qu’Epic ne recule pas devant l’hyperbole, ce qui crée toujours un bon drame dans la salle d’audience, affirmant que Google et Apple sont les meilleurs amis à cause de l’application Google Search, il est correct de dire qu’il y a peu ou pas d’incitation à retirer les utilisateurs. depuis iOS. C’est parce que Google gagne autant d’argent des fans d’Apple que des fans d’Android lorsqu’il s’agit de son activité principale.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La recherche en fait partie, bien sûr, et je ne dis pas que Google ne préférerait pas que tout le monde utilise l’un des meilleurs téléphones Android. Mais Apple et Google sont deux entreprises très différentes qui gagnent de l’argent de deux manières très différentes.

Apple et Google gagnent de l’argent de manières très différentes.

Apple est une entreprise qui fabrique des appareils électroniques grand public comme Samsung ou Oppo. Il vend ces appareils et tire un profit de chaque vente, encore une fois comme Samsung ou Oppo. Pour les accessoires comme les écouteurs ou les câbles, c’est toute l’histoire. Mais pour les choses un peu plus intelligentes, comme un téléphone, un ordinateur portable ou un boîtier de télévision, Apple dépense de l’argent pour écrire un logiciel qui les fait fonctionner. Il essaie d’écrire un logiciel meilleur que la concurrence afin que vous vouloir acheter ses produits au lieu de quelque chose de similaire chez les Samsung et les Oppos du monde. Apple propose des services comme iCloud, mais ce sont aussi des incitations pour vous donner envie d’acheter ses produits.

Source : Michael Hicks / Android Central

Google fabrique ses propres appareils, mais ceux-ci sont loin d’être les générateurs d’argent de l’entreprise. Google produit également Android, mais il le distribue gratuitement. Dell doit payer pour une licence Windows, mais Motorola n’a pas à payer pour Android. Du moins pas avec de l’argent.

Au lieu de cela, Google donne Android sans les éléments qui le rendent plus utilisable, qui sont collectivement connus sous le nom de services de Google. Ce sont des choses comme Google Play, Gmail, Google Photos, etc. Donc, si Motorola, par exemple, veut utiliser Android, il le peut, mais s’il veut “licencier” Android, il doit accepter d’inclure une liste d’applications Google. Et ces applications sont ce que Google vraiment se soucie parce que c’est là qu’il fait la majeure partie de ses revenus.

Lorsque vous êtes une société de publicité, vous pouvez réellement gagner de l’argent en donnant des choses.

Oui, gagner de l’argent avec des applications et des services gratuits est une chose, juste indirectement. Google est tout au sujet des publicités. Vraiment, Google n’est essentiellement qu’une grande entreprise de publicité. Oui, il génère des revenus accessoires grâce aux frais de transaction du Play Store ou à la vente d’enceintes Nest, mais Google est un annonceur en fin de compte. Pas un fabricant de téléphone. Pas une entreprise de logiciels. Pas une société de streaming de jeux. C’est une société de publicité qui veut avant tout des globes oculaires sur Internet.

Apple et Google ont eu quelques années où il semblait que les deux sociétés étaient en désaccord, mais il est sûr de dire que les deux sont de mèche et le sont depuis le tout début – le duopole est réel. L’événement de lancement du premier iPhone a même eu Eric Schmidt de Google sur scène avec Steve Jobs montrant l’application YouTube. On pourrait dire que le succès de Google et le succès d’Apple sont très étroitement liés. Et ils le sont toujours.

Source : Android Central

Google a cessé d’aider Apple à créer une application YouTube et rend désormais des applications pour tous ses services disponibles sur iOS, où elles sont extrêmement populaires. Parce que les services sont si bons, la plupart des gens sont prêts à partager des données avec Google pour les obtenir gratuitement. Google prend ces données et renforce sa plate-forme publicitaire, et c’est comme imprimer de l’argent après cela.

Les avocats d’Epic ne sont diligents que lorsqu’ils prétendent que le sideloading sur Android est trop difficile ou que le contrat qu’Epic a accepté avant que Fortnite ne devienne la vache à lait de l’entreprise est désormais injuste. Mais quand il dit que Google aide Apple à satisfaire ses clients et qu’il n’y a aucune incitation à inciter les utilisateurs à passer à Android. Ce n’est pas faux.