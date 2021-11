Epic a retiré l’emote Travis Scott de la boutique de Fortnite après la tragédie d’un concert

Une emote dans Fortnite mettant en vedette Travis Scott a été retiré de la boutique d’articles d’aujourd’hui alors qu’une enquête sur une tragédie au festival du rappeur Astroworld, au cours de laquelle huit personnes sont mortes, se poursuit.

Selon Eurogamer, Epic Games a supprimé l’emote Out West (qui présente un échantillon de la musique du musicien) aux côtés de tous les autres articles de la section Quotidien de la boutique. La boutique devrait revenir demain, mais il est probable que l’émote Travis Scott disparaisse pendant un certain temps.

Le compte Twitter d’Epic dédié à la mise à jour des joueurs sur l’état du jeu a reconnu la suppression de la boutique quotidienne, bien qu’il n’ait pas fait le lien direct avec les événements d’Astroworld.

« On sait que la section « Quotidien » de la boutique d’objets a été désactivée. C’est intentionnel et la section « Quotidien » reviendra avec la prochaine actualisation de la boutique d’objets », indique un tweet du développeur.

Selon les médias, huit personnes sont mortes et jusqu’à 300 ont été blessées lors des événements d’Astroworld au cours du week-end. Une entrée sur le site du festival avait apparemment été compromise et des groupes de personnes sans billets se sont rendus dans la zone, provoquant une surpopulation et une éventuelle vague de foule qui s’est avérée fatale.

Le reste du festival a été annulé et il est fort probable qu’Epic ait inclus l’emote Out West dans le magasin pour promouvoir la fin de la date du festival initialement prévue. Au moment de la rédaction, ceux qui possèdent l’émote peuvent toujours l’utiliser dans le jeu – l’émote n’a été supprimée que de la boutique, pas de l’ensemble du jeu (à ce stade).

L’emote Fortnite de Travis Scott a été incluse dans le jeu à la suite du concert en jeu de l’artiste en 2020, qui a fini par rapporter à Scott 20 millions de dollars.