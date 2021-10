Epic admet enfin que le mode Imposters de Fortnite a été inspiré par Among Us

de Fortnite Le mode Impostors a en effet été inspiré par le jeu indépendant populaire Among Us, a admis le compte Twitter officiel du jeu.

Le tweet initial a attiré l’attention sur le fait que le mode Fortnite contient désormais une nouvelle fonctionnalité de biais de rôle qui vous permet de choisir entre être un imposteur ou un agent lors de matchs publics et privés. La mise à jour la plus récente, v18.20, a également ajouté une liste de lecture Imposteurs avec un chat vocal ouvert.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans le tweet d’aujourd’hui, Epic a déclaré que le mode était « inspiré par le jeu à succès Among Us », et a en outre tweeté qu’il aimerait travailler avec InnerSloth sur quelque chose de « amusant » un jour.

Les imposteurs de Fortnite disposent d’une équipe de joueurs qui doivent travailler ensemble pour éliminer tout le monde ou déterminer qui ment. Ce mode était étrangement similaire à Among Us pour tous ceux qui y ont joué.

Lors de sa sortie, Epic Games n’a pas déclaré que le mode était inspiré du titre InnerSloth, mais suffisamment de personnes ont remarqué les similitudes – même les développeurs de Among Us l’ont remarqué.

En août, la directrice de la communauté d’InnerSloth, Victoria Tran, a déclaré que le studio indépendant ne travaillait pas avec Epic sur le mode bien qu’il l’aurait souhaité.

On dirait que les choses ont enfin été clarifiées, et peut-être qu’une collaboration entre les deux studios viendra le plus tôt possible.

?? – Parmi nous 🦴 (@AmongUsGame) 12 octobre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Oh? quoi de neuf? – Parmi nous 🦴 (@AmongUsGame) 12 octobre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Grands fans ! Nous n’avons jamais eu à parler de la façon dont vous nous avez inspirés. Que pensez-vous de travailler sur quelque chose d’amusant ensemble un jour ? – Fortnite (@FortniteGame) 12 octobre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies