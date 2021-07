Epic Black Adam Fan Art oppose Dwayne Johnson au Massive Atom Smasher de Noah Centineo

Black Adam et Atom Smasher ont une histoire remontant à la course de Geoff Johns dans la série de bandes dessinées JSA, les deux hommes développant initialement une rivalité lorsque le premier a rejoint l’équipe de super-héros et le second doutait qu’il se soit réformé. Cependant, au fil du temps, ils ont développé un respect mutuel et Atom Smasher a fini par devenir l’un des méta-humains qui ont aidé Black Adam à renverser le régime oppressif au pouvoir Kahndaq. Finalement, Atom Smasher a quitté Black Adam et a rejoint la Justice Society dans ses efforts pour appréhender Adam. On ne sait pas si Atom Smasher et Black Adam établiront des liens étroits les uns avec les autres au sein de la DCEU, mais étant donné que Black Adam est plus souvent décrit comme un anti-héros de nos jours plutôt que comme un simple super-vilain, je ne peux pas imaginer qu’ils resteront des ennemis légitimes pour trop long.