Epic Black Panther: L’affiche du fan de Wakanda Forever présente Luke Evans dans le rôle de Namor

Cela dit, voir Namor comme le grand méchant de Black Panther 2 a beaucoup de sens. Namor est un personnage dont on parle d’obtenir son propre film depuis des années, avant même la naissance de l’univers cinématographique Marvel, et bien que les droits du personnage aient été remis en question, comme Hulk, les droits ont été partagés avec Universal à une fois, il y a eu des années pour régler ces détails. Et Black Panther et Namor se sont battus dans les bandes dessinées dans le passé, il y a donc beaucoup d’inspiration à puiser pour un long métrage.