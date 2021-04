Epic clôture un cycle de financement de 1 milliard de dollars, une entreprise Fortnite d’une valeur de 28,7 milliards de dollars

Le fabricant de Fortnite Epic Games vaut maintenant apparemment 28,7 milliards de dollars, car il clôture un autre cycle de financement d’un milliard de dollars.

La société a annoncé l’investissement dans un article sur son site Web, affirmant que 200 millions de dollars de ce montant d’un milliard de dollars provenaient du fabricant de PlayStation Sony, qui était l’une des nombreuses entreprises à participer à ce dernier cycle de financement. Cette valorisation de 28,7 milliards de dollars équivaut à 11,4 milliards de dollars – une augmentation de 65,9% – sur les 17,3 milliards de dollars qu’Epic valait en août 2020.

C’est la deuxième fois que Sony soutient Epic Games, après un investissement de 250 millions de dollars l’été dernier.

Cet argent est apparemment utilisé pour renforcer Epic, ainsi que pour l’aider à créer le «métaverse», qui est le dernier mot à la mode pour les mondes en ligne.

«Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs nouveaux et existants qui soutiennent notre vision d’Epic et du métaverse», a déclaré le PDG et fondateur d’Epic, Tim Sweeney (photo).

“Leur investissement contribuera à accélérer notre travail autour de la création d’expériences sociales connectées dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys, tout en habilitant les développeurs et les créateurs de jeux avec Unreal Engine, Epic Online Services et Epic Games Store.”

Le président et PDG de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, a ajouté: «Epic continue de proposer des expériences révolutionnaires grâce à sa gamme de technologies de pointe qui soutiennent les créateurs dans les jeux et dans l’industrie du divertissement numérique. Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration pour offrir de nouvelles expériences de divertissement aux gens du monde entier. Je crois fermement que cela correspond à notre objectif de remplir le monde d’émotion, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie. “

Epic a récemment acheté le fabricant de Fall Guys, Tonic Games Group, bien qu’aucun chiffre n’ait été placé sur l’accord. Dans sa bataille juridique avec Apple, il est apparu que la société devrait faire près de 600 millions de dollars de pertes sur Epic Games Store d’ici la fin de 2021, mais la société estime que cela sera rentable d’ici 2023.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72097/epic-closes-1bn-funding-round-fortnite-firm-worth-287bn/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));