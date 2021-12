Epic demande aux fuites de ne pas révéler les spoilers du chapitre 3 de Fortnite

Le chapitre 2 de Fortnite se termine le 4 décembre et, avec sa conclusion imminente, le chapitre 3 sera bientôt en route. Il y a toujours des fuites avant le nouveau contenu, les data-miners vont miner des données après tout, mais cette fois, Epic a pris la décision de demander aux leakers de ne pas renverser le chapitre 3 à l’avance, selon le célèbre dataminer de Fortnite Shiina.

Epic Games a demandé aux leakers de ne publier aucune fuite pendant le temps d’arrêt de la v19.00.

Nous comprenons pourquoi il s’agit d’une préoccupation importante pour eux et avons fourni des suggestions sur la façon de faire fonctionner leur idée dans le bon sens.

Sur la base de leur réponse, nous évaluerons s’il s’agit d’une idée réaliste. – Shiina 🎄 (@ShiinaBR) 1er décembre 2021

La demande d’Epic est très idéaliste et, en effet, ce qui ressemble à un extrait de la bande-annonce de Fortnite Chapter 3 flotte sur Internet. L’utilisateur de Twitter freddythefox_YT a découvert sur TikTok ce qui semble être une bande-annonce officielle du chapitre 3. Spoiler pour la description du contenu vidéo : puis il se termine par un retournement d’île pour révéler une toute nouvelle surface. Vous pouvez consulter plus de détails sur la vidéo dans notre article couvrant la fuite vidéo du chapitre 3 de Fortnite.

Plus délibérément – ​​probablement pas une fuite et simplement une vidéo promotionnelle pour le chapitre 3 – la méga-célébrité Dwayne Johnson, The Rock, a mis en ligne une vidéo Instagram qui taquine également fortement une connexion Fortnite. Dans un article faisant la promotion de sa gamme de boissons énergisantes ZOA, The Rock ouvre son réfrigérateur pour montrer le casque de la Fondation assis parmi des canettes de boissons énergisantes. La description de la publication IG laisse également entendre que la publication fait également référence au mystérieux personnage de la Fondation Fortnite, « Boire ZOA, vous donnera toujours la FONDATION la plus forte de l’UNIVERS ».

Dans les actualités Fortnite connexes, découvrez ce que nous savons sur les autres fuites du chapitre 3 (les mouettes !) que nous connaissons.

