Epic déploie d’énormes changements sur les fusils de chasse, le fusil MK-Seven et plus

Un patch Fortnite inattendu a apporté aujourd’hui plusieurs changements importants à la plupart des armes de cette saison.

Cinq jours seulement se sont écoulés depuis la sortie du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite, après un long séjour au chapitre 2. Epic Games a profité de cette opportunité révolutionnaire pour retourner l’île et créer de tout nouveaux emplacements et armes. La nouvelle sélection d’armes comprend des fusils à pompe, des mitraillettes et des fusils d’assaut.

Les joueurs n’ont pas perdu de temps à tester ce nouveau pool de butin pour déchiffrer quelles armes valaient la peine d’être emportées et celles qui ont échoué. Le fusil d’assaut MK-Seven était confortablement installé au-dessus du totem, tout comme le Stinger SMG. Toutes les autres armes, principalement les fusils à pompe, avaient besoin d’un coup de pouce.

Aujourd’hui, Epic Games a entendu les inquiétudes et annoncé plusieurs changements. Voyons ce qu’il y a de nouveau avec les statistiques d’armes du chapitre 3 de la saison 1 et comment cela affectera le paysage.

Striker et fusils de chasse automatiques buffés

☑️ Diminution des dommages environnementaux du fusil d’assaut MK-Seven et le rend moins précis lors des tirs à la hanche.

☑️ Légèrement augmenté le taux de dégâts et modérément augmenté la précision du fusil d’assaut Ranger.

☑️ Augmentation de la vitesse de guérison de Guzzle Juice.

(2/2) – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 10 décembre 2021

Le fusil à pompe automatique et le fusil à pompe Striker ont reçu des ajustements indispensables. Bien que viables, aucune des deux ne s’est imposée comme une arme indispensable dans la saison 1. Epic a augmenté la cadence de tir et la précision de la version Striker. L’un de ses détracteurs les plus importants réside dans sa cadence de tir lente, ce changement devrait donc faire la différence. Un gain de précision n’est que la cerise sur le gâteau.

La solution d’Epic au fusil de chasse automatique consistait à réduire son temps de retrait. Quiconque a utilisé cette arme avant ces changements comprend à quel point elle n’était pas fiable lors de l’échange d’armes. Espérons que le temps de retrait permet une meilleure expérience.

Fusil d’assaut MK-Seven Nerfed, Ranger buff

Le fusil d’assaut MK-Seven nouvellement introduit par Fortnite a rapidement atteint le sommet de la liste des armes au chapitre 3. Le fusil inflige désormais moins de dégâts aux structures environnementales et est moins précis lorsqu’il tire depuis la hanche. Bien que le MK-Seven reste efficace à distance, il n’est pas aussi puissant à courte distance.

Le fusil d’assaut Ranger a obtenu un résultat positif lors du récent remaniement. Cette arme à un coup a reçu une augmentation des dégâts et de la précision, un changement nécessaire pour sa viabilité. Il ne se compare pas au MK-Seven, mais la variante Ranger n’est plus un jetable.

Pas de SMG Stinger

Un point intéressant à retenir de cette vague d’ajustements est que le Stinger SMG n’a pas été touché. La communauté a presque unanimement convenu que cette arme est à un autre niveau de puissance par rapport à ses homologues. Ces derniers temps, les joueurs ont passé un fusil à pompe pour transporter deux SMG à la place. Les buffs de fusil de chasse changeront cela, mais le Stinger reste dans un niveau différent.

Dans l’ensemble, Epic a résolu certains problèmes évidents avec le pool de butin du chapitre 3 de la saison 1. Cependant, d’un point de vue concurrentiel, peu de choses ont changé. Les joueurs professionnels porteront toujours un Stinger SMG et un fusil d’assaut MK-Seven. La méta de cette saison s’ajustera en conséquence en fonction des améliorations apportées au fusil à pompe et au fusil d’assaut Ranger.

Nous ne manquerons pas de communiquer et d’analyser tout ajustement d’arme supplémentaire tout au long de la saison, alors restez à l’écoute pour en savoir plus !