Epic désactive les emotes Fortnite irrespectueuses lors de l’événement MLK

Hier, Epic a ajouté un musée interactif Martin Luther King, Jr. à son célèbre jeu de tir gratuit, Fortnite. Bien que l’événement éducatif sur les droits civiques soit accompagné d’émoticônes spécifiques à l’usage des joueurs, il a également permis aux gens d’activer n’importe quelle émoticône de l’étable plus large d’options. Avoir cette liberté s’est déroulé aussi bien que vous pourriez vous y attendre avec les joueurs, alors aujourd’hui, Epic a pris des mesures.

L’événement March Through Time est un musée interactif permanent créé grâce à un partenariat entre Epic Games et Time Magazine. Bien que le partenariat ait inspiré de nombreuses discussions sur la rencontre avec les jeunes là où ils se trouvent, il est indéniable que tout cela est un peu étrange. Tout cela était rendu encore plus étrange par le fait que les joueurs pouvaient assister à cet événement et écouter le célèbre discours « I Have A Dream » de King tout en étant habillés en Batman ou en Stormtrooper ou l’un des centaines d’autres skins Fortnite sous licence, tout en faisant divers danses et emotes. Cela a conduit à des situations où des joueurs déguisés en Rick Sanchez de Rick et Morty dansaient dans le Lincoln Memorial Reflecting Pool de DC virtuel pendant que le discours de Martin Luther King, JR jouait en arrière-plan. Pas génial!

Donc, aujourd’hui, apparemment en réponse au fait que les joueurs sont merdiques et utilisent des emotes pour être irrespectueux ou toxiques pendant l’événement, Epic a maintenant désactivé toutes les emotes pendant l’expérience March Through Time. Les seules exceptions sont les 8 emotes Epic incluses par conception à utiliser pendant l’événement : une emote assise et protestante, entre autres.

La réaction de la communauté à cet événement et à ses émoticônes désormais désactivées a été mitigée, certains étant fâchés qu’Epic ait même autorisé l’utilisation d’émoticônes pendant l’événement et d’autres ont confondu pourquoi Epic adopte ce qu’ils considèrent comme une approche de la terre brûlée au problème.

Il convient de noter qu’Epic a en fait désactivé certaines émotes toxiques, y compris la possibilité de lancer des tomates, dès le lancement de l’événement. Il semble donc que l’éditeur était conscient que les joueurs utilisant des émoticônes avec dégoût étaient un problème potentiel, ce qui rend étrange que la société ait même attendu 24 heures avant de désactiver toutes les émoticônes non approuvées. Kotaku a contacté Epic Games au sujet des émoticônes désactivées et si les futurs événements Fortnite autoriseront l’utilisation d’émoticônes.

Hier, le PDG d’Epic, Tim Sweeny, a affirmé que le studio avait construit cela même en utilisant “tout ce que l’on a appris de l’événement We The People”. Considérant que les emotes étaient également un problème lors de cet événement, je n’en suis pas si sûr.

Si Epic prévoit de continuer à organiser ces événements éducatifs sérieux à Fortnite, la société devra faire plus de travail pour s’assurer que le métaverse et les articles cosmétiques passés ne perturbent pas ou ne manquent pas de respect au travail acharné qui est évidemment nécessaire pour créer ces expériences. Supprimer les emotes ennuyeuses, limiter les skins pouvant être utilisés et supprimer les conseils de chargement de l’écran qui parlent de headshots serait un bon début si Epic veut vraiment utiliser Fortnite comme outil d’éducation.