Epic Games 15 jours de fuite de la liste des jeux gratuits 2021 du 27 au 30 décembre

L’événement Epic Games 15 jours de jeux gratuits pour 2021 a été incroyable jusqu’à présent et le reste de sa liste a peut-être été divulgué du 27 au 30 décembre.

C’est une célébration annuelle de Noël pour les utilisateurs du marché des PC et les offres jusqu’à présent ont été très bonnes. C’est parce que nous avons vu des versions plus récentes telles que Loop Hero couplées à des titres légèrement plus anciens mais toujours incroyables tels que Prey, Control et Pathfinder Kingmaker.

Bien que tous les titres susmentionnés soient brillants, il est possible que la séquence à chaud se poursuive si les dernières rumeurs sont correctes.

FUMER: Voici les 8 meilleures offres des soldes d’hiver 2021 Contrôle : AWE | Bande-annonce d’extension

BridTV

4736

Contrôle : AWE | Bande-annonce d’extension

858875

858875

centre

13872

Quand les Epic Games sont-ils 15 jours de jeux gratuits ?

La date de début de l’événement Epic Games 15 jours de jeux gratuits pour 2021 était le 16 décembre.

Cela était disponible sur le site Web d’EG et a également été signalé par Dealabs. Ils sont une source qui révèle toujours les cadeaux PS Plus de chaque mois.

Alors que l’événement a commencé il y a plus d’une semaine, il se terminera bientôt le 30 décembre.

Epic Games 15 jours de liste de jeux gratuits 2021

La liste des 15 jours de jeux gratuits d’Epic Games pour 2021 a commencé avec Shenmue III et la fuite du 27 décembre est Mages of Mystralia.

Il existe également un fil Reddit qui suggère les jeux des 28, 29 et 30.

16 décembre – Shenmue III 17 décembre – Neon Abyss 18 décembre – Remnant from the Ashes 19 décembre – Vanishing of Ethan Carter 20 décembre – Loop Hero 21 décembre – Deuxième extinction 22 décembre – Mutant Year Zero Road to Eden 23 décembre – Vampyr 24 décembre – Pathfinder Kingmaker 25 décembre – Prey 26 décembre – Contrôle 27 décembre – Mages of Mystralia (non confirmé) 28 décembre – Moving Out (non confirmé) 29 décembre – Salt and Sanctuary (non confirmé) 30 décembre – Trilogie Tomb Raider (non confirmé)

Nous mettrons à jour cet article quotidiennement à mesure que de nouvelles fuites apparaîtront.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un autre jour, une autre affaire Connectez-vous à Warframe pour un ensemble de ces skins adaptés aux débutants ! Apparence d’épée longue Oscira

🏆 Oscira Staff Skin pic.twitter.com/5OaQONIDMj – Epic Games Store (@EpicGames) 26 décembre 2021

Qu’est-ce que le jeu mystère du 27 décembre ?

Le jeu mystère du 27 décembre n’a pas été révélé au moment de la rédaction, mais une liste divulguée suggère qu’il s’agit de Mages of Mystralia.

Cela ne vient pas de Dealabs, mais d’un mégathread Reddit. De nombreuses fausses listes ont été publiées sur Reddit, mais le fil pourrait être légitime car il a évincé avec précision les cadeaux du 21 au 25 décembre.

Reddit Wolventec dit qu’ils ont trouvé une liste des cadeaux du 27 au 30 décembre et qu’elle provenait de la section commentaires de Dealabs. Ce n’est pas confirmé, donc cette fuite pourrait être fausse.

Mages of Mystralia semble certain pour le 27 décembre, car le teaser d’Epic Games semble avoir une icône de la baguette du jeu. Quant aux autres suggestions, nous devrons simplement attendre et voir.

Nous mettrons à jour cet article si quelque chose change.

Dans d’autres nouvelles, Epic Games 15 jours de jeux gratuits 2021 fuite de la liste du 27 au 30 décembre