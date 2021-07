Epic Games a acheté une autre entreprise

Epic a poursuivi l’expansion de son “métavers” avec l’acquisition de Sketchfab, une plate-forme utilisée par les créateurs pour acheter, vendre, éditer et découvrir des modèles 3D. Epic a acheté un certain nombre d’autres sociétés ces dernières années, notamment des studios de jeux et des sociétés dont les produits sont conçus pour soutenir ou améliorer le développement de jeux.

“En unissant leurs forces, Epic et Sketchfab seront en mesure de rendre le contenu 3D, AR et VR plus accessible et de développer l’écosystème des créateurs, qui sont essentiels à un métaverse ouvert et interconnecté”, indique la déclaration d’Epic sur l’acquisition. Ce n’est pas la première fois qu’Epic fait référence à ses nobles ambitions de “métaverse”, le concept étant également apparu lors de l’achat du développeur de Fall Guys Mediatonic.

À ce stade, l’acquisition de Sketchfab semble être une bonne nouvelle pour les utilisateurs existants du site, l’implication d’Epic faisant baisser les prix des services de la plate-forme. Sketchfab a réduit ses frais de magasin pour les vendeurs à 12%, tandis que les niveaux de compte premium du site ont également été remaniés. Le niveau le moins payé, Sketchfab Plus, est désormais gratuit pour tous les utilisateurs, tandis que les abonnés Plus existants seront mis à niveau vers Sketchfab Pro sans frais supplémentaires. Sketchfab a également fusionné son plan d’affaires avec son plan d’entreprise, ces mises à niveau n’entraînant également aucun coût supplémentaire.

Epic Games a acquis un certain nombre de sociétés ces dernières années, avec des noms à son actif, notamment le développeur de Fall Guys Mediatonic, le studio Rocket League Psyonix et des sociétés technologiques telles que le développeur de photogrammétrie Capturing Reality et les développeurs de Houseparty Life On Air.