Epic Games a gagné, Apple devra proposer d’autres systèmes de paiement dans ses applications de magasin | La technologie

in

Le procès entre Apple et Epic Games a déjà un gagnant clair : le créateur de Fortnite. Les termes et conditions de cette victoire ne sont pas faciles à assumer, mais ceux d’Epic Games ont obtenu ce qu’ils voulaient. L’App Store proposera différents modes de paiement.

Le procès entre Apple et Epic Games a pris fin. Les entreprises sont engagées dans une bataille juridique depuis plusieurs mois et, finalement, elle s’est résolue dans une victoire avec une certaine saveur aigre-douce. Il y a toujours un gagnant et dans ce cas c’est Epic Games qui remporte la ceinture de champion en payant un prix relativement élevé.

Pour ceux qui ne savent pas tout ce qui s’est passé ces derniers mois, le résumé est le suivant : Epic Games a accusé Apple d’un monopole car ils ne pouvaient faire des achats qu’en utilisant leurs systèmes de paiement, ceux de la pomme se sont défendus en affirmant que ces moyens de paiement étaient sûr et que, logiquement, c’est leur plateforme.

Le résumé est concis, bien que si nous entrons dans les détails, il faut tenir compte du fait que les raisons pour lesquelles Epic Games a décidé d’en dire assez aux systèmes de paiement d’Apple sont monétaires. La commission Cupertino est de 15% ou 30% sur les paiements, Apple a donc également été contraint de se battre. Et, est-ce que dire adieu à ce revenu est compliqué.

Le procès qui a commencé l’année dernière a connu des moments marquants, comme l’expulsion de Fortnite de l’App Store d’Apple. Maintenant et Suite à la décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers, Apple doit intégrer d’autres systèmes de paiement au sein des applications. Bien sûr, Epic Games doit dédommager Apple.

Les choses ne sont pas aussi faciles qu’il y paraît. Epic Games incluait un mode de paiement différent de celui d’Apple dans Fortnite et cela violait le contrat qu’il avait avec ceux de la pomme. La compensation sera de 30% de 12.167.719$, ce chiffre est ce qu’Epic Games aurait gagné en incluant ce système de paiement dans Fortnite.

La vérité est qu’il s’agit d’une compensation vraiment poétique et que, compte tenu des gains d’Epic Games, cela ne posera pas de problème pour y remédier. Maintenant, nous devrons attendre qu’Apple prenne des mesures en la matière, car il est fort probable que cette phrase ne vous plaise pas.. L’entreprise californienne peut faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

L’avenir de l’App Store semble intéressant. Nous devrons voir le développement des événements et comment les développeurs ont bénéficié de cette nouvelle politique de paiement réagir. Epic Games s’en sort avec cette bataille entre géants. Apple a perdu sur son propre terrain et cela peut signifier un changement au sein de l’entreprise.