Epic Games a payé 6 millions de dollars à Apple comme requis par le juge à la fin du procès

in

Après un procès qui a duré plus d’un an, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a finalement prononcé son injonction permanente dans l’affaire Apple vs Epic Games.

Alors qu’Apple sera contraint de modifier certaines des directives de l’App Store, Epic Games a été condamné à payer à Apple une commission de 30% sur toutes les ventes enregistrées par la société en contournant le système d’achats intégrés de l’App Store avec Fortnite l’année dernière. Maintenant, Epic a fait exactement cela et a payé 6 millions de dollars à Apple.

Le paiement a été confirmé par le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney lui-même sur Twitter, qui a également partagé une blague sur le paiement de l’amende avec Apple Pay.

En 2020, Epic Games a publié une mise à jour de Fortnite pour iOS qui a introduit son propre système de paiement pour le contenu du jeu. La société a promu le nouveau système comme un moyen moins coûteux d’acheter des articles de jeu, car son propre système ne nécessitait pas de payer la commission de l’App Store.

Le juge Rogers a ordonné à Epic de payer à Apple 30 % des 12 167 719 $ de revenus, soit le montant que la société gagnait en contournant le système d’achats intégrés de l’App Store à l’époque.

Pendant ce temps, Apple a également reçu l’ordre de laisser les développeurs proposer du contenu intégré à l’application via des services de paiement tiers, mais la société n’aura pas à laisser Fortnite et Epic revenir sur l’App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :