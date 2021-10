Epic Games accueille les jeux blockchain après que Valve les ait bannis de Steam

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a déclaré que les jeux utilisant la technologie blockchain sont les bienvenus sur la boutique Epic Games, a rapporté vendredi The Verge.

Cette nouvelle du développeur de Fortnite intervient quelques heures seulement après que Valve a interdit et radié tous les jeux utilisant les technologies NFT, crypto-monnaie et blockchain de Steam. Probablement parce que The Epic Games Store est le plus grand concurrent direct de Steam pour la vente de jeux et de logiciels PC.

Epic a déclaré à The Verge que la société était disposée à travailler avec des développeurs prenant en charge les actifs basés sur la crypto-monnaie et la blockchain sur The Epic Games Store. Juste après la diffusion de l’histoire, Sweeny a commenté la situation.

« Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois applicables, divulguent leurs conditions et soient classés par âge par un groupe approprié », a déclaré Sweeny sur Twitter. « Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance. »

Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois pertinentes, divulguent leurs conditions et soient classés par âge par un groupe approprié. Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance. https://t.co/6W7hb8zJBw – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 15 octobre 2021

Sweeny a poursuivi : « En tant que technologie, la blockchain n’est qu’une base de données transactionnelle distribuée avec un modèle commercial décentralisé qui incite à investir dans le matériel pour étendre la capacité de la base de données. Cela a une utilité, qu’une utilisation particulière réussisse ou échoue.

Valve n’est pas la seule entreprise avec laquelle Epic Games s’est récemment affronté. Le mois dernier, Apple a mis Fornite sur liste noire de ses appareils en réponse à la bataille juridique en cours entre les deux sociétés.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleurs jeux vidéo multijoueurs de tous les temps