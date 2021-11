Epic Games acquiert le studio de Rock Band Harmonix

Epic Games a annoncé l’acquisition de Rock Band et du studio Fuser Harmonix.

Selon Harmonix, il travaillera avec Epic pour « créer des voyages musicaux et un gameplay pour Fortnite ». Bien que Harmonix ne soit pas prêt à partager des détails, il a déclaré que « toute l’équipe est incroyablement excitée de commencer » et de rester à l’écoute.

« Harmonix a toujours aspiré à créer les expériences musicales interactives les plus appréciées au monde, et en rejoignant Epic, nous pourrons le faire à grande échelle », a déclaré Alex Rigopulos, co-fondateur et président d’Harmonix.

« Ensemble, nous repousserons les limites créatives de ce qui est possible et inventerons de nouvelles façons pour nos musiciens de créer, jouer et partager de la musique. »

« La musique rassemble déjà des millions de personnes sur Fortnite, de nos émoticônes aux concerts et événements mondiaux », a déclaré Alain Tascan, vice-président du développement de jeux chez Epic Games.

« Ensemble avec l’équipe Harmonix, nous allons transformer la façon dont les joueurs expérimentent la musique, en passant d’auditeurs passifs à participants actifs. »

En attendant, l’équipe d’Harmonix poursuivra ses plans de DLC existants pour Rock Band et il y a apparemment pas mal de pistes à venir d’ici la fin de cette année et la suivante.

Rivals Seasons fait toujours partie du plan, et la saison 25 est actuellement en préparation et d’autres idées sont concoctées pour la saison 26 et au-delà. Aucune modification ne sera apportée aux événements de fusion non plus.

Tous ses jeux seront également toujours disponibles sur Steam et sur console, et il n’est pas prévu de changer la façon dont le studio prend en charge les jeux plus anciens, alors attendez-vous à ce que les serveurs restent en ligne dans un avenir immédiat.