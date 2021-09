Epic Games contre Apple Judgment permet aux développeurs de l’App Store de se lier à des méthodes de paiement alternatives

Une décision a été prise aujourd’hui dans le procès très médiatisé d’Epic Games contre Apple, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers ayant statué que la conduite anti-direction d’Apple était anticoncurrentielle et statuant en faveur d’Apple sur tous les autres chefs d’accusation.



Dans une décision de 185 pages, le juge Rogers a déclaré que “la Cour ne peut finalement pas conclure qu’Apple est un monopole en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques”, mais elle a déclaré que le procès “avait montré qu’Apple se livrait à un comportement anticoncurrentiel en vertu des lois californiennes sur la concurrence. ” Rogers a conclu que « les dispositions anti-direction d’Apple cachent des informations critiques aux consommateurs et étouffent illégalement le choix des consommateurs » :

Après avoir défini le marché pertinent comme étant les transactions de jeux mobiles numériques, le Tribunal a ensuite évalué le comportement d’Apple sur ce marché. Compte tenu du dossier du procès, la Cour ne peut finalement pas conclure qu’Apple est un monopole en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques. Alors que la Cour constate qu’Apple jouit d’une part de marché considérable de plus de 55 % et de marges bénéficiaires extraordinairement élevées, ces facteurs à eux seuls ne révèlent pas un comportement antitrust. Le succès n’est pas illégal. Le dossier final du procès n’incluait pas la preuve d’autres facteurs critiques, tels que les barrières à l’entrée et la conduite à la baisse de la production ou à la baisse de l’innovation sur le marché pertinent. La Cour ne trouve pas que c’est impossible; seulement qu’Epic Games n’a pas réussi à démontrer qu’Apple est un monopoleur illégal. Néanmoins, le procès a montré qu’Apple se livrait à un comportement anticoncurrentiel en vertu des lois californiennes sur la concurrence. La Cour conclut que les dispositions anti-direction d’Apple cachent des informations critiques aux consommateurs et étouffent illégalement le choix des consommateurs. Lorsqu’elles sont associées aux violations antitrust naissantes d’Apple, ces dispositions anti-direction sont anticoncurrentielles et un recours à l’échelle nationale pour éliminer ces dispositions est justifié.

Le juge Rogers a donc émis une injonction permanente qui oblige Apple à laisser les développeurs américains diriger les clients vers des options de paiement autres que le système d’achat intégré d’Apple :

Apple Inc. et ses dirigeants, agents, préposés, employés et toute personne en concert ou en participation active avec eux (« Apple »), sont par la présente en permanence interdits et enjoints d’interdire aux développeurs (i) d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées , des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et (ii) la communication avec les clients via des points de contact obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.

Apple a déjà annoncé la semaine dernière qu’à partir du début de 2022, il permettrait aux développeurs d’applications de « lecteur » comme Netflix, Spotify et l’application Amazon Kindle d’inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour que les utilisateurs puissent créer ou gérer un compte. . Si cette décision est confirmée, cependant, Apple sera tenu d’étendre cette allocation à tous les types d’applications. La décision garantit également que les développeurs seraient en mesure de mentionner explicitement d’autres options de paiement.

La saga a commencé en août 2020, lorsqu’Apple a supprimé Fortnite de l’App Store après qu’Epic Games a introduit une option de paiement direct dans l’application, au mépris des règles de l’App Store. Dans un mouvement orchestré, Epic Games a rapidement déposé une plainte contre Apple, accusant Apple d’avoir le monopole de la vente d’applications et d’achats intégrés via l’App Store. (Voir notre chronologie des événements entourant le procès pour plus de détails.)

Le juge Rogers a décidé qu’Epic Games devait payer des dommages-intérêts équivalant à 30% des 12 167 719 $ de revenus qu’Epic Games a collectés auprès des utilisateurs de l’application Fortnite sur iOS via l’option de paiement direct entre août 2020 et octobre 2020, plus 30% de ces revenus Epic Jeux collectés du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du jugement, plus les intérêts.

Apple est susceptible de faire appel de la décision. Nous avons contacté l’entreprise pour obtenir des commentaires et nous mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.

Mettre à jour: Apple a publié la déclaration suivante, partagée par Nick Statt :

Aujourd’hui, la Cour a affirmé ce que nous savons depuis toujours : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust. Comme la Cour l’a reconnu, « le succès n’est pas illégal ». Apple fait face à une concurrence féroce dans chaque segment dans lequel nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde. Nous restons déterminés à faire de l’App Store une place de marché sûre et de confiance qui prend en charge une communauté de développeurs florissante et plus de 2,1 millions d’emplois aux États-Unis, et où les règles s’appliquent également à tous.

Les documents judiciaires associés à la décision sont intégrés ci-dessous.