Epic Games demande à Apple de restaurer Fortnite en Corée du Sud après l’interdiction de l’exigence d’achat dans l’application [Update]

Epic Games a annoncé aujourd’hui avoir demandé à Apple de rétablir son compte de développeur Fortnite car il a l’intention de publier Fortnite en Corée du Sud.



La Corée du Sud a adopté fin août un projet de loi interdisant à Apple d’obliger les développeurs à utiliser son système d’achat intégré. Le projet de loi oblige Apple (et Google) à autoriser les développeurs à utiliser des méthodes de paiement tierces pour effectuer des achats.

‌Epic Games‌ dit maintenant qu’il a l’intention de lancer Fornite en Corée et d’offrir les options de paiement Epic et Apple côte à côte “conformément à la nouvelle loi coréenne”.

Fortnite n’est pas disponible sur les appareils iOS depuis qu’Apple a retiré l’application en août 2020. Apple a supprimé l’application de l’App Store après que ‌Epic Games‌ a ajouté une option de paiement direct qui contournait les exigences d’achat in-app d’Apple, et depuis lors, les deux ont été impliqués dans une âpre bataille juridique.

‌Epic Games‌ a tenté de faire en sorte qu’un juge oblige Apple à autoriser Fortnite sur l’‌App Store‌ pendant que le procès se déroulait, mais le juge a refusé car la situation qui a provoqué l’interdiction de Fortnite était de la propre initiative d’‌Epic Games‌.

Lorsque la Corée du Sud a adopté sa loi actualisée sur les télécommunications interdisant à Apple d’exiger des achats intégrés, Apple a déclaré que cela exposerait les utilisateurs à un risque de fraude et saperait la protection de la vie privée.

Le Telecommunications Business Act exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques à d’autres sources à un risque de fraude, sapera la protection de leur vie privée, rendra difficile la gestion de leurs achats, et des fonctionnalités telles que « Ask to Buy » et le contrôle parental deviendront moins efficaces. Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats de l’App Store diminuera en raison de cette législation, ce qui entraînera moins d’opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée qui ont gagné plus de 8 550 milliards de KRW à ce jour avec Apple.