Epic Games donne NBA 2K21 pour une durée limitée, vous pouvez donc l’obtenir | Jeux

Le jeu qu’Epic Games offre cette semaine est NBA 2K21, un jeu de basket-ball récemment annoncé qui peut être le vôtre gratuitement et pour toujours.

Epic Games a une politique très agressive, lors de son lancement, il a annoncé qu’il donnerait un jeu chaque semaine et il tient toujours sa promesse. À ce jour, il a donné un grand nombre de titres, dont beaucoup sont des indépendants et autant de titres triples de haut niveau. Cette semaine, c’est NBA 2K21 et c’est un jeu de basket avec des graphismes époustouflants.

Il n’y a pas de triche ou de carton, Epic Games donne ce jeu pour toujours. La seule condition est que vous le téléchargiez avant le 27 mai, c’est-à-dire que vous avez exactement sept jours à compter d’aujourd’hui pour appuyer sur le bouton Obtenir. Pour obtenir ce jeu, la première chose à faire est de créer un compte dans Epic Store.

Vous n’avez peut-être pas encore de compte sur ce magasin de jeux, mais ce serait étrange compte tenu du boom qu’il a connu lorsque Fortnite est sorti. Après avoir créé un compte, il vous suffit de vous rendre dans la section “Store” ou de stocker en espagnol, descendez à la promotion de la semaine et là vous verrez la NBA 2K21. Il ne vous reste plus qu’à obtenir, confirmer les données et l’achat sera effectué dans lequel vous ne dépenserez aucun euro. Nous vous laissons ce lien direct vers la promotion.

Une fois obtenu, il apparaîtra dans la ludothèque de l’Epic Store et vous pourrez y accéder pour toujours. La vérité est que c’est un jeu de première classe et un cadeau pour les utilisateurs passionnés par les titres sportifs. Si vous n’êtes pas fans de ce genre, nous vous recommandons de l’essayer et plus car il est gratuit.

Bien sûr, ce jeu n’est pas la seule offre proposée par Epic Store pour le moment. Ils offrent également un coupon de 10 euros pour acheter plus de 14,99 euros et qui est renouvelé chaque fois que nous l’utilisons.. Cela signifie que si nous achetons un jeu pour 15 euros, nous aurions 5 euros à payer et, après cela, ils nous donneraient un autre coupon.

De nombreux jeux sont à un très bon prix comme Death Stranding à 13 euros, Immortals Fenyx Rising à 19 euros et Kingdom Hearts III à 30 euros, qui comprend également trois mois gratuits de Disney + (27 euros coûtent l’abonnement à ce service pendant cette période). Nous espérons que l’Epic Store continuera à rivaliser de cette manière, car les joueurs sont les premiers à bénéficier de la concurrence.