Epic Games envisage de faire un film Fortnite, d’autres vidéos

Image : Jeux épiques

« Epic Games envisage de lancer une division de divertissement axée sur la programmation vidéo scénarisée ». C’est drôle comme une phrase peut sembler à la fois si absurde et si inévitable à la fois.

Un rapport sur The Information affirme qu’Epic, plein d’argent Fortnite et ne sachant pas tout à fait comment le dépenser au-delà des jeux vidéo, envisage de se lancer dans le contenu vidéo. Et que l’un des premiers projets discutés est « un long métrage basé sur Fortnite ».

Je sais, Fortnite a été lancé comme un jeu qui avait sa propre « histoire ». Et qu’au fur et à mesure que son mode bataille royale grandissait, il développait également sa propre « histoire ». Mais allez, nous savons tous les deux à quoi ressemblerait un film Fortnite, et ce ne serait pas un film d’horreur à petit budget sur un groupe d’amis se réunissant pour tuer des zombies.

Fortnite tel qu’il existe en 2021 est un creuset hypercapitaliste de propriété intellectuelle, où les choses dont les gens se souviennent de leur enfance se battent contre des choses que les gens ont vues dans les publicités. C’est, comme je l’ai déjà décrit, Ready Player One sans les aspirations littéraires. Il s’agit de Space Jam 3, enfin libéré de ses obligations de basketteur. C’est ça:

Il n’y a pas une seule chronologie possible où un film Fortnite ne soit pas un exercice de réduction supplémentaire du film, une expérience de plus pour voir à quel point les publicités de deux heures peuvent être efficaces. Et pourtant, si vous examinez ces chronologies, il est également impossible d’en voir une où ce film n’est pas tourné. Ne se taquine pas atrocement dans son propre jeu, promu à bout de souffle par Travis Scott alors qu’il porte un t-shirt de groupe K-Pop et lance un ballon de football à Iron Man – portant un maillot des Chiefs – qui le plonge ensuite dans un anneau de basket-ball qui se transforme en un McNugget.

C’est ce qui craint à propos d’Epic et de Fortnite, et de la façon dont le cinéma et la culture populaire se croisent au 21e siècle. Nous allons obtenir ce que veulent leurs actionnaires, au lieu de quelque chose qui pourrait en fait être cool. Et par cool, je veux dire que je préférerais de loin qu’Epic dépense l’argent sur Facing Worlds, une série animée basée sur Unreal Tournament à la place.