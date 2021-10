Epic Games envisage le film Fortnite alors qu’il commence son expansion dans des médias de divertissement plus larges

Si tu pensais Fortnite était déjà partout, attendez : on dirait Épique pourrait envisager une expansion dans des médias plus larges, étendant ainsi son emprise déjà complète sur le monde des médias.

L’expansion d’Epic dans des médias plus traditionnels comme les films, la télévision et d’autres projets vidéo scénarisés a été signalée aujourd’hui par The Information aujourd’hui, alors qu’Epic considère quelles autres avenues s’ouvrent à lui maintenant qu’Apple a mis un terme à ses escapades de jeux mobiles grâce à l’énorme poursuite dont vous avez probablement entendu parler.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Selon le rapport de The Information, trois employés de haut rang de LucasFilm – dont l’ancien vice-président de la production physique du studio, Jason McGatlin – ont rejoint Epic Games plus tôt cette année, laissant entendre que les projets cinématographiques de la société sont une assez grande priorité. Lynn Bartsch et Chris Furia (responsable des affaires commerciales et vice-président du financement de la production) ont également quitté LucasFilm pour Epic.

Selon le rapport, un film Fortnite aurait « déjà été discuté » au département des projets spéciaux du studio – bien que ce soit à peu près l’étendue de ce que nous savons jusqu’à présent.

Epic cherche naturellement d’autres moyens d’entrer dans la tête du public maintenant qu’Apple l’a exclu de l’App Store, et étant donné qu’Epic n’apparaîtra probablement plus sur les vitrines d’Apple dans un avenir prévisible, il est logique que l’entreprise veuille se pencher sur d’autres divisions de divertissement.

Peut-être que la myriade de liens et de camées de films dans Fortnite commence à avoir plus de sens maintenant; le mythe de Fortnite travaille depuis longtemps vers un métavers de contenu, et si ces croisements IP de diverses franchises ont des cadres de studio de partout à Hollywood dans le carnet de contacts d’Epic, nous pourrions envisager un autre Ready Player One à l’avenir.

Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, nous vous laissons décider.