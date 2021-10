Epic Games est ouvert aux développeurs de jeux blockchain, mais il n’y a pas de plans NFT pour le moment

Au sein de leurs écosystèmes respectifs, les plateformes de jeux prennent parti pour les jetons non fongibles (NFT), la blockchain, les crypto-monnaies et autres actifs numériques. L’Epic Games Store a montré une attitude accueillante envers l’utilisation de la crypto dans les jeux vidéo et envers les développeurs de blockchain après que les médias ont rapporté que Valve avait interdit les jeux liés à la crypto et à la NFT sur Steam, a écrit CoinTelegraph.

Selon Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, Epic Games Store autoriserait les jeux utilisant la technologie blockchain à moins que les développeurs ne divulguent leurs conditions ou ne violent les lois applicables. Un groupe approprié devrait évaluer les jeux par âge, a-t-il noté, ajoutant :

Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance.

Dans une interview avec The Verge, Sweeney a déclaré qu’Epic était disposé à travailler avec les premiers développeurs dans ce domaine en ce qui concerne l’utilisation de NFT dans les jeux vidéo. À l’heure actuelle, il existe certaines limitations pour Epic en tant que fournisseur de plate-forme. Auparavant, Sweeney avait clairement indiqué qu’en tant que développeur de jeux, Epic ne prévoyait pas d’utiliser NFT dans ses propres produits.

Les développeurs doivent utiliser un autre système de paiement

Sweeney a noté que les services de paiement d’Epic ne prendraient pas en charge les transactions de crypto-monnaie, laissant aux développeurs la possibilité d’utiliser un autre système de paiement. Epic Games Store n’a aucun plan à court terme pour intégrer la blockchain dans son client.

Epic Games Store est une plate-forme d’achat et de téléchargement de jeux vidéo, qui a été développée par Epic Games, un éditeur de jeux vidéo de premier plan. La plateforme, créée en 2018, permet aux utilisateurs d’acheter la version numérique d’un jeu vidéo via le bureau. Ensuite, ils peuvent l’enregistrer dans une bibliothèque et le télécharger quand ils le souhaitent.

Les commentaires de Sweeney font suite à l’interdiction par Steam des jeux blockchain. Le guide du magasin de jeux vidéo numériques indique que la plate-forme n’autorise pas les jeux vidéo qui permettent ou diffusent des échanges NFT ou crypto et qui utilisent la technologie blockchain. Selon le développeur de jeux SpacePirate :

Le point de vue de Steam est que les objets ont une valeur et ils n’autorisent pas les objets qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme.

La publication Epic Games est ouverte aux développeurs de jeux blockchain, mais il n’y a pas de plans NFT pour l’instant apparus en premier sur Invezz.