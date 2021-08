Epic Games expose les pratiques louches du Play Store de Google dans une bataille juridique en cours

Alors que le combat d’Epic avec Apple se poursuit, la bataille entre Epic et Google s’intensifie alors que de nouveaux documents non rédigés révèlent des moyens par lesquels Google a cherché à maintenir son emprise sur le Play Store et les développeurs d’applications.

Les documents judiciaires d’Epic décrivent diverses manières dont Google aurait incité les développeurs et les OEM à s’éloigner du Play Store. Bon nombre de ces pratiques ont été invoquées dans le cadre d’un litige en cours contre Google. Cependant, les documents d’Epic Games semblent fournir plus de détails sur les activités de Google.

D’abord souligné par The Verge, “Project Hug” était un programme que Google a mis en œuvre après avoir craint qu’Epic n’influence d’autres grands développeurs de jeux à renoncer au Play Store pour leurs propres canaux de distribution. Le programme impliquait apparemment que Google dépense « des centaines de millions de dollars en accords secrets » avec les meilleurs développeurs qui risquaient de concurrencer le Play Store.

Comme expliqué par les dirigeants d’Android dans des documents internes, Project Hug, qui a été créé et développé aux côtés de Project Banyan, était « un câlin pour les développeurs et un plan d’amour », ou « un plan d’urgence pour apporter plus d’amour/promotion aux meilleurs développeurs et jeux ( y compris les sociétés du portefeuille Tencent)”.

Il semble que de nombreux développeurs étaient préoccupés par le partage des revenus et envisageaient de passer à leurs propres plateformes de distribution et de paiement. Cependant, Google aurait été en mesure de sécuriser la plupart de ces développeurs dans le programme.

De plus, les documents judiciaires mettent en évidence le « Premier Device Program » de Google (via The Verge) qui a fourni aux OEM des meilleurs téléphones Android une part plus importante des revenus de recherche de Google à condition qu’ils limitent l’accès de leurs appareils aux magasins d’applications tiers.

Le programme a également exigé que le Google App Store soit “placé sur l’écran d’accueil par défaut et que l’application Google Play soit définie comme marché par défaut pour les applications, les jeux, les livres, les films, la musique et tout autre contenu numérique (y compris les abonnements)”. Les appareils du programme ne seraient pas autorisés à préinstaller des magasins d’applications tiers en tant qu’exigence.

Google n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire sur l’un ou l’autre programme.

Le document met en évidence les problèmes qui ont été exposés dans les différentes poursuites judiciaires ciblant le Play Store, notamment en limitant les magasins d’applications tiers à concurrencer le Play Store et en exigeant l’utilisation de son propre système de facturation pour les achats intégrés.

Pendant ce temps, Google affirme que ses politiques sur le Play Store profitent aux développeurs et aux consommateurs. La société a soutenu qu’Android offre aux utilisateurs plus de choix que les autres systèmes d’exploitation et que les appareils sont souvent livrés avec d’autres magasins d’applications, tels que les meilleures tablettes Amazon Fire.

Malgré cela, il reste clair que Google est confronté à une bataille difficile avec les litiges qui s’accumulent contre ses politiques Play Store.