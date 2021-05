Epic Games pourrait enfin amener Rocket League sur votre smartphone Android

Plus tôt ce mois-ci, Epic et Psyonix ont annoncé Rocket League Sideswipe, une version du jeu populaire qui arrivera sur Android et iOS plus tard cette année. Cependant, grâce à la procédure judiciaire actuelle Epic contre Apple, Epic et Psyonix pourraient viser collectivement un lancement plus important sur mobile.

Dans des documents judiciaires rassemblés par The Verge (via Android Police), il a été révélé qu’Epic travaillait à la création d’un tout nouveau lanceur de jeu pour le jeu qui fonctionnerait sur PC, consoles et mobile. C’est vrai: la version complète de Rocket League accessible directement depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Les documents ont révélé certains des objectifs actuels d’Epic pour sa myriade de jeux et d’applications, notamment Fortnite, Houseparty et Rocket League. Dans une diapositive, une initiative appelée ‘Rocket League “Next”‘ est détaillée avec ce qui suit:

Client de nouvelle génération avec une expérience de jeu complète sur toutes les plates-formes, y compris le cross-play mobile, la progression croisée entre mobile, PC, console Mobile Alpha / Beta bien avant sa sortie sur d’autres plates-formes Est: Q2 2021 pour Mobile Beta

Étant donné que nous sommes actuellement au deuxième trimestre 2021, il aurait été prudent de supposer que le programme bêta mobile aurait probablement déjà été ouvert. Nous ne serions pas surpris si le développement mobile est en cours depuis un certain temps, étant donné que Rocket League est déjà disponible sur pratiquement toutes les autres plates-formes.

Même avec cette nouvelle publiée en raison du procès Epic v Apple, il ne serait pas exagéré de supposer qu’Epic envisage de faire avancer ses projets pour Rocket League sur mobile. Cependant, le géant du jeu attend probablement la conclusion de l’essai avant de partager plus de détails sur une version potentielle et un programme bêta.

Amener Rocket League sur mobile serait absolument énorme, à condition que l’intégration multiplateforme et les commandes de l’écran tactile soient suffisamment affinées. En dehors de cela, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne deviendrait pas instantanément l’un des meilleurs jeux Android sans avoir besoin d’utiliser quelque chose comme Steam Link ou GeForce Now de NVIDIA.

L’affaire Epic v Apple est toujours en cours, nous pourrions donc en apprendre davantage sur les projets d’Epic pour les versions futures jusqu’à ce que l’affaire soit conclue.