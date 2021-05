Epic Games propose de payer pour des ports exclusifs PlayStation et Nintendo ⋆ .

Horizon Zero Dawn – aurait pu être une exclusivité Epic (photo: Sony)

Le procès Epic Games contre Apple a maintenant révélé que le premier souhaitait que certains jeux PlayStation soient exclusifs à son propre magasin.

Les projets de Sony de sortir certains de ses jeux exclusifs sur PC sont connus depuis un certain temps déjà, même si un seul jeu a jusqu’à présent franchi le pas. Cela a commencé avec Horizon Zero Dawn et Days Gone sortira sur Steam et sur Epic Games Store ce mois-ci. Cependant, si Epic avait réussi, ces jeux auraient très bien pu être exclusifs à sa vitrine.

La bataille judiciaire en cours entre Epic et Apple a vu de nombreuses informations confidentielles devenir officiellement connues, comme combien d’argent l’Epic Games Store a perdu l’entreprise.

Un de ces documents, qui n’était probablement pas destiné à être montré, révèle qu’à un moment donné, Epic a offert à Sony au moins 200 millions de dollars (un peu plus de 140 millions de livres sterling) pour un accord qui verrait quatre à six jeux PlayStation de première partie devenir Epic. Exclusivités de la boutique de jeux.

Le document en question a depuis été supprimé, mais quelqu’un a pu le capturer et partager les informations via ResetEra. Il ne mentionne aucun jeu spécifique, mais il peut être prudent de supposer que si Sony avait accepté, Horizon Zero Dawn et Days Gone auraient été inclus dans l’accord.

On ne sait pas exactement quand l’offre a été faite ou si c’était avant que Sony n’annonce ses plans PC actuels. Quoi qu’il en soit, il n’y a clairement pas eu de conflit entre les deux sociétés, car Sony a récemment investi 200 millions de dollars de son propre argent dans Epic Games.

Étonnamment, Sony n’était pas non plus la seule cible d’Epic. Le même document montre qu’il visait à faire des offres similaires à Microsoft et Nintendo. Cependant, il est clair qu’ils auraient été très difficiles à convaincre.

Alors qu’une conversation a été ouverte avec Microsoft, ils se sont apparemment opposés à la stratégie d’Epic étant donné que les deux sont des concurrents majeurs dans l’acquisition de contenu et que Microsoft entretient déjà une relation relativement étroite avec Valve et Steam.

L’idée de la sortie de jeux Nintendo sur PC, sans parler des exclusivités d’Epic Games Stores, semble risible, et il semble que même Epic le savait. Le document lui-même reconnaît le plan comme un «moonshot» et un «non-starter».

Plus: Jeux



La nouvelle vient après qu’il ait également été divulgué que Sony s’est non seulement opposé avec véhémence à l’idée d’Epic d’ajouter le jeu croisé pour la version PlayStation 4 de Fortnite, mais n’a finalement autorisé le jeu croisé sur la plate-forme que tant que les éditeurs leur paient des revenus supplémentaires.

“Dans certaines circonstances, Epic devra payer des revenus supplémentaires à Sony”, a déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, comme l’a rapporté The Verge. “ Si quelqu’un jouait principalement sur PlayStation, mais payait sur iPhone, cela pourrait déclencher une compensation. ”

