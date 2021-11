Epic Games rachète Harmonix, la société Rock Band

Le fabricant de Fortnite, Epic Games, s’est emparé du créateur de Rock Band, Harmonix.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord, qui voit le duo promettre de créer « des voyages musicaux et un gameplay » pour le hit Battle Royale gratuit susmentionné. Harmonix a déclaré sur son propre blog qu’il soutiendrait toujours Rock Band et Fuser avec un nouveau DLC.

« Harmonix a toujours aspiré à créer les expériences musicales interactives les plus appréciées au monde, et en rejoignant Epic, nous pourrons le faire à grande échelle », a déclaré Alex Rigopulos, co-fondateur et président d’Harmonix.

« Ensemble, nous repousserons les limites créatives de ce qui est possible et inventerons de nouvelles façons pour nos musiciens de créer, jouer et partager de la musique. »

Le vice-président du développement de jeux d’Epic, Alain Tascan, a ajouté : « La musique rassemble déjà des millions de personnes sur Fortnite, de nos émoticônes aux concerts et événements mondiaux. Avec l’équipe Harmonix, nous transformerons la façon dont les joueurs expérimentent la musique, en passant d’auditeurs passifs à participants actifs. . «

