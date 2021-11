Epic Games rachète Harmonix, le développeur du groupe de rock, pour travailler sur Fortnite

Capture d’écran : Harmonix

Epic Games a récemment acquis le développeur de Rock Band Harmonix, les deux sociétés ont révélé aujourd’hui dans des annonces distinctes. On y va encore une fois.

« Harmonix a toujours aspiré à créer les expériences musicales interactives les plus appréciées au monde, et en rejoignant Epic, nous pourrons le faire à grande échelle », a déclaré Alex Rigopulos, co-fondateur et président d’Harmonix. « Ensemble, nous repousserons les limites créatives de ce qui est possible et inventerons de nouvelles façons pour nos musiciens de créer, jouer et partager de la musique. »

Le plan d’Harmonix est de continuer à travailler sur le contenu téléchargeable de Rock Band 4 et les événements Fuser tout en créant des « voyages musicaux et un gameplay » pour Fortnite, l’énorme vache à lait de la bataille royale d’Epic. Harmonix a également promis que ses jeux resteraient sur Steam plutôt que de devenir des exclusivités Epic Games Store et qu’il n’y avait aucune intention de supprimer les serveurs existants ou quelque chose comme ça.

Reflétant les divers croisements de Fortnite avec d’autres jeux, émissions de télévision et films, Epic s’est lentement mais sûrement renforcé avec des acquisitions au cours des dernières années. Le développeur de Rocket League, Psyonix, a été assimilé à Epic Borg en 2019, suivi des créateurs de Fall Guys à Mediatonic en mars. Le premier est finalement devenu une exclusivité Epic Games Store tandis que le dernier reste disponible sur Steam.

« La musique rassemble déjà des millions de personnes sur Fortnite, de nos émoticônes aux concerts et événements mondiaux », a déclaré Alain Tascan, vice-président du développement de jeux chez Epic Games. « Ensemble avec l’équipe Harmonix, nous allons transformer la façon dont les joueurs expérimentent la musique, en passant d’auditeurs passifs à participants actifs. »

Étant donné qu’Epic a engrangé des milliards de dollars par an depuis au moins 2018, il n’est pas surprenant que la société cherche à ajouter à son projet de « métaverse » de toutes les manières possibles. Il reste à voir si Harmonix conserve une certaine autonomie ou simplement une transition vers le développement d’instruments de jeu pour Ryu et Paul Atreides.