Epic Games remporte un procès contre Apple pour les paiements de l’App Store [Update]

Mise à jour, 10 septembre (17 h 30 HE): Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, et Apple ont publié des déclarations en réponse à cette décision.

Un juge a statué dans l’affaire Epic Games vs Apple que, bien que la société ne soit pas un monopole, elle ne peut empêcher les développeurs de se connecter à d’autres mécanismes de paiement dans leurs applications, ce qui constitue un revers pour la société Cupertino.

Une décision de justice précise

[Apple is] en permanence restreint et enjoint d’interdire aux développeurs d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus des achats intégrés et (ii) de communiquer avec les clients via des points de contact obtenu volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.

Malgré le fait qu’Apple ait battu Epic dans tous les chefs d’accusation sauf un, la décision porte un coup aux politiques et aux défenses de l’App Store d’Apple déposées au cours de l’année dernière. L’injonction telle qu’elle est entrera en vigueur dans 90 jours. Cela signifie que les développeurs pourront donner aux clients la possibilité de sortir de l’App Store d’Apple pour effectuer des paiements pour des biens et services numériques.

Dans une déclaration à iMore, Apple a salué la décision du tribunal :

“Aujourd’hui, la Cour a confirmé ce que nous savions depuis toujours : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust. Comme la Cour l’a reconnu, “le succès n’est pas illégal”. Apple fait face à une concurrence féroce dans chaque segment dans lequel nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde. communauté de développeurs florissante et plus de 2,1 millions d’emplois aux États-Unis, et où les règles s’appliquent également à tout le monde.”

Dans un geste clairement calculé, Apple n’a même pas reconnu les concessions que le tribunal lui demande de faire, ni fait référence à des projets futurs de faire appel de la résolution.

Apple a déjà fait une concession similaire à celle-ci concernant les applications de lecture comme Netflix et Spotify, mais cela ne s’appliquait pas à toutes les applications, en particulier aux jeux comme Fortnite.

Pas toutes de mauvaises nouvelles, le juge Gonzalez Rogers a statué en faveur d’Apple concernant la rupture du contrat de l’App Store par Epic Games, ordonnant à la société de payer à Apple 30% de 12,1 millions de dollars pour l’argent gagné entre août et octobre 2020, et 30% de tout revenu gagné de novembre 2020 à aujourd’hui. Le juge a également réitéré la décision du tribunal selon laquelle la décision d’Apple de résilier le compte développeur d’Epic Games était légale :

(2) une déclaration selon laquelle (i) la résiliation par Apple de la DPLA et des accords connexes entre Epic Games et Apple était valide, légale et exécutoire, et (ii) Apple a le droit contractuel de résilier sa DPLA avec tout ou partie d’Epic Les filiales en propriété exclusive de Games, les sociétés affiliées et/ou d’autres entités sous le contrôle d’Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d’Apple.

C’est un aspect énorme de l’affaire, car cela signifie qu’Apple ne sera pas tenu (au moins par la loi) de rétablir le compte de développeur d’Epic Games, ce qui signifie que Fortnite pourrait ne jamais revenir sur les appareils Apple. En effet, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déploré la décision, déclarant que la décision n’était “pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, déclarant que la société “luttait pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les magasins d’applications pour un milliard de consommateurs”. ” Sweeney a poursuivi en disant que Fortnite ne reviendrait sur l’App Store iOS que lorsqu’il pourrait proposer des paiements in-app et transmettre des économies aux consommateurs, promettant de se battre dans l’affaire.

Dans une explication de la décision, YGR a déclaré:

En fin de compte, après avoir évalué les preuves du procès, la Cour conclut que le marché pertinent ici est celui des transactions de jeux mobiles numériques, et non des jeux en général et non des propres systèmes d’exploitation internes d’Apple liés à l’App Store. Le marché du jeu mobile lui-même est une industrie de 100 milliards de dollars. La taille de ce marché explique la motivation d’Epic Games à engager cette action. Après avoir pénétré tous les autres marchés du jeu vidéo, le marché du jeu mobile était la prochaine cible d’Epic Games et il considère Apple comme un obstacle.

Le juge a conclu qu’Apple n’était pas un monopole en vertu des lois fédérales ou étatiques, notant une part de marché élevée et de gros bénéfices, mais déclarant que “le succès n’est pas illégal”. Rogers conclut :

Ainsi, et en résumé, la Cour ne constate pas qu’Apple est un monopole antitrust sur le sous-marché des transactions de jeux mobiles. Cependant, il constate que la conduite d’Apple dans l’application des restrictions anti-direction est anticoncurrentielle. Un recours pour éliminer ces dispositions est approprié. Ce remède mesuré augmentera la concurrence, augmentera la transparence, augmentera le choix et l’information des consommateurs tout en préservant l’écosystème iOS d’Apple qui a des justifications proconcurrentielles. De plus, il n’oblige pas la Cour à microgérer les opérations commerciales, ce que les tribunaux ne sont pas bien placés pour faire, comme la Cour suprême l’a reconnu à juste titre.

En réponse à la décision, la Chambre de commerce soutenue par Apple publie une déclaration de son PDG Adam Kovacevich. en déclarant :

“La loi antitrust devrait se concentrer sur la protection des consommateurs, mais cette affaire a toujours porté sur Epic Games essayant d’économiser quelques millions de dollars. Le rejet par le juge de la plupart des arguments d’Epic devrait donner aux décideurs politiques une pause dans la législation pour aider les résultats de certaines entreprises. Tant La politique technologique et les litiges juridiques tournent autour de la question de savoir si une plate-forme peut définir ses propres règles pour servir les consommateurs, même lorsque cela dérange les fournisseurs. Le juge a clairement soutenu les plates-formes, et cela aura un impact sur les autres grandes poursuites en cours contre les principales plates-formes technologiques. “

Epic dit qu’il envisage de faire appel de la décision d’aujourd’hui. Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a publié une déclaration disant que la décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou les clients.

La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs. https://t.co/cGTBxThnsP – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 10 septembre 2021

Apple semble croire que, même si ce n’est pas une victoire pour Epic, c’est une décision qui a validé le modèle économique de l’App Store.