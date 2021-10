Epic Games s’oppose à l’appel d’Apple dans l’affaire App Store

Epic Games a déposé une opposition à l’offre d’Apple d’arrêter une injonction contre la société qui a été rendue dans le cadre du procès Epic Games App Store.

Vendredi, le créateur de « Fortnite » Epic Games s’est opposé aux efforts d’Apple Inc (AAPL.O) pour suspendre les ordonnances rendues dans le cadre d’un procès antitrust alors qu’un processus d’appel potentiellement long se déroule.

Le juge au cas où dur avait précédemment décidé qu’Apple devrait être « retenu en permanence et enjoint d’interdire aux développeurs d’inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui orientent les clients vers des mécanismes d’achat, en plus de l’application In-App. Achat et (ii) communication avec les clients via des points de contact, obtenus volontairement des clients via l’enregistrement de compte dans l’application.

À l’époque, Apple s’est félicité de la décision du tribunal selon laquelle il ne s’agissait pas d’un monopole ou d’une violation de la loi antitrust. Epic Games n’était pas satisfait de la décision et a d’abord fait appel, Apple ayant déposé son appel plus récemment. Apple a déclaré au tribunal qu’il « comprenait et respectait les préoccupations du tribunal concernant les communications entre développeurs et consommateurs » et qu’il travaillait « sur de nombreux problèmes complexes dans un paysage mondial, cherchant à améliorer le flux d’informations tout en protégeant à la fois le fonctionnement efficace de l’App Store et la sécurité et la confidentialité des clients d’Apple. » Dans l’appel, Apple a déclaré qu’il espérait trouver un équilibre tel que des mesures judiciaires ne seraient pas nécessaires pour résoudre le problème et a demandé un report de l’injonction susmentionnée.

Epic a déclaré au tribunal qu’Apple n’avait pas respecté la norme requise pour une pause, car il n’avait pas montré qu’il subirait un préjudice irréparable en se conformant à l’ordre, même temporairement. Il a également souligné comment Apple avait accueilli la décision et a déclaré: « une injonction est la seule voie vers un soulagement efficace », l’histoire montrant qu’Apple n’apporterait aucun changement sans l’injonction. Une audience est fixée au 9 novembre concernant la demande d’Apple.