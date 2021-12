Epic Games Store clôture 15 jours de jeux gratuits en offrant la trilogie Tomb Raider

Si vous êtes un joueur sur PC qui ne l’a pas encore fait, vous voudrez peut-être ouvrir Epic Games Store et accrocher le dernier versement de sa promotion 15 jours de jeux gratuits. Cela vaut particulièrement votre temps car au lieu d’offrir aux utilisateurs un seul titre comme Shenmue III ou Control, l’Epic Games Store est prêt à cracher toute la trilogie Tomb Raider redémarrée : Tomb Raider Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Essayer d’ajouter les titres à votre bibliothèque numérique plus tôt dans la journée a été plus difficile qu’il n’aurait dû l’être, car les problèmes persistants de serveur, suite à la panne de Fortnite d’hier, ont ralenti le magasin. On ne sait pas si Epic Games rencontre toujours des problèmes ou si les gens voulaient vraiment ces jeux, mais selon sa page d’état, tout devrait fonctionner correctement maintenant.

Si vous vous demandez comment Epic Games peut se permettre de donner des jeux, consultez les documents qui ont fait surface plus tôt cette année dans le cadre de sa bataille juridique avec Apple sur l’App Store. Comme Tim Sweeney l’a confirmé sur Twitter, la société négocie un montant forfaitaire pour les cadeaux au lieu de par copie, de sorte que soudainement, des milliards de dollars de logiciels deviennent beaucoup moins chers.

Nous ne savons pas combien la société paie Square Enix pour offrir les jeux Tomb Raider, mais un cadeau Arkham Trilogy en 2019 n’a coûté à la société que 1,5 million de dollars – une baisse relative dans le seau par rapport à l’argent que Fortnite rapporte, plus la valeur d’ajouter plus de clients à son magasin de jeux.

Ils seront disponibles pour être ajoutés gratuitement jusqu’au 6 janvier à 11 h HE, vous avez donc tout le temps nécessaire pour les obtenir – à moins que vous n’oubliiez et ne le fassiez jamais réellement, c’est donc probablement une meilleure idée de simplement cliquer sur ce bouton « Obtenir » maintenant.