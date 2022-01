Epic Games Store jette la maison par la fenêtre avec un super cadeau : la trilogie moderne de Tomb Raider gratuite | Jeux

Si manger des raisins et regarder l’émission spéciale du Nouvel An à la télévision ne vous convient pas, voici une expérience alternative : passer le réveillon avec Lara Croft…

C’est une icône des jeux vidéo. L’un des premiers personnages féminins de jeux vidéo à devenir un phénomène mondial. Et maintenant tu peux Téléchargez gratuitement la trilogie moderne de Tomb Raider et conservez-la pour toujours.

Boutique de jeux épiques ferme ton 15 jours de cadeaux quotidiens offrant non pas un, pas deux, mais trois jeux de haute qualité qui sont également liés.

La trilogie moderne de Tomb Raider, composée de trois titres : Pilleur de tombe, L’ascension du Tomb Raider, Oui L’Ombre du Tomb Raider. Ici vous pouvez voir une bande-annonce pour le dernier jeu:

Il s’agit de les éditions complètes avec tous les DLC et extras, pour ne rien manquer de l’histoire.

Nous sommes avant le redémarrage de la saga, qui a commencé en 2013 et qui a été assez controversée.

Personne ne doute de leur qualité en tant que jeux, car ce sont trois aventures d’action, d’exploration et de furtivité avec une bonne intrigue, des combats et des situations spectaculaires.

Mais les fans de la saga critiquent le fait que l’esprit d’origine s’est perdu. Les premiers Tomb Raider étaient des jeux d’exploration, d’adresse et d’énigmes, où le combat était témoin.

Dans le nouveau Tomb Raider, il a été imposé combat, furtivité et scènes plus sanglantes et plus dérangeantes, où Lara Croft cesse d’être une archéologue exploratrice pour devenir une sorte de chasseuse de trésor meurtrière, plus proche du Snake of Metal Gear Solid.

Controverse mise à part, les trois jeux sont spectaculaires et vous pouvez téléchargez-les gratuitement et conservez-les pour toujours sur la boutique Epic Games.

Rappelez-vous aussi que jusqu’au 6 janvier, Epic bénéficie d’une remise de 10 euros pour chaque jeu acheté, à ajouter à la remise massive des ventes, tant que le jeu coûte plus de 14,99 euros.

C’est-à-dire, si vous achetez un titre à 14,99 euros, il vous en coûtera 4,99 euros. Quelques exemples de jeux avec le coupon déjà réduit :

Assassin’s Creed: Valhalla – 19,99 € Cyberpunk 2077 – 19,99 € Dead Stranding – 10,99 € Hitman 3 – 13,99 € Borderlands 3 – 4,99 € GTA V Premium Edition – 4,99 € Marvel’s Guardians of the Galaxy – 28,99 € Horizon Zero Dawn – 14,99 € Battlefield 2042 – 29,59 € Kena Bridge of Spirits – 19,99 € Jurassic World Evolution 2 – 31,99 € Total War: Warhammer – 4,99 € Darkest Dungeons II – 11,59 € Crisys 3 : Remastered – 10,99 € Hot Wheels Unleased – 24,99 € Red Dead Redemption 2 – 19,99 € Disco Elyséum – 7,99 €

Une belle opportunité d’élargir votre bibliothèque de jeux, à un bon prix.