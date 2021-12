Epic Games Store offre chaque jour un jeu à Noël et un chèque de 10 euros renouvelé à l’infini à chaque achat | Jeux

Les soldes de Noël commencent sur l’Epic Games Store. Des remises jusqu’à 75%, 15 jeux gratuits et un chèque de 10 euros pour commencer à dépenser. C’est sympa!

Il n’y a qu’une seule façon de rivaliser avec le tout-puissant Steam : donner des jeux, baisser les prix et donner littéralement de l’argent. C’est exactement ce que le Boutique de jeux épiques dans ses Soldes de Noël.

Il y a plus de 1 000 jeux à prix réduit jusqu’à 75 %, qui sont quasiment gratuits si vous utilisez le coupon de 10 euros de renouvellement infini qu’ils vous offrent. Bien qu’il y ait quelques règles.

Aussi ils vont offrir un jeu tous les jours à Noël. Vous pouvez télécharger le premier et l’ajouter à votre bibliothèque : c’est l’aventure narrative se déroulant au Japon, Shenmue III :

le Bon de 10 euros est automatiquement ajouté à votre compte de Epic Games Store, si vous en avez déjà un, ou lorsque vous le créez.

Ne peut être appliqué qu’à jeux qui coûtent plus de 14,99 euros. Ne s’applique pas aux précommandes, aux DLC et au contenu du jeu. Seuls les jeux à vendre.

Est un coupon qui se multiplie automatiquement. Il y a quelques semaines ils ont sorti le panier : si par exemple vous mettez 3 jeux d’une valeur supérieure à 14,99 euros, 3 coupons sont automatiquement appliqués et vous bénéficiez de 30 euros de remise.

Oui à chaque fois que vous l’utilisez, ils vous le rendent. Vous bénéficiez ainsi de 10 euros de remise sur chacun de vos achats.

Il y a jeux fortement réduits, nouvelles fonctionnalités incluses, que si vous ajoutez également le coupon, ils restent à un prix avantageux. Quelques exemples (avec coupon de réduction) :

Assassin’s Creed: Valhalla – 19,99 € Hitman 3 – 13,99 € Borderlands 3 – 4,99 € GTA V Premium Edition – 4,99 € Marvel’s Guardians of the Galaxy – 28,99 € Battlefield 2042 – 29,59 € Kena Bridge of Spirits – 19,99 € Jurassic World Evolution 2 – € 31,99 € Total War : Warhammer – 4,99 € Darkest Dungeons II – 11,59 € Crisys 3 : Remastered – 10,99 € Hot Wheels Unleased – 24 € 99 Red Dead Redemption 2 – 19,99 €

On ne peut pas en mettre plus car le magasin est complètement tombé : la promotion est un succès.

Le coupon de 10€ et les soldes seront actifs jusqu’au 6 janvier.

Une belle opportunité de obtenir des jeux PC à des prix imbattables, inférieur à celui des ventes Steam, grâce au coupon.

N’oubliez pas de faire une visite tous les jours, pour obtenir les jeux gratuits. Vous pouvez accéder à Epic Games Store à partir de ce lien.