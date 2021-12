Epic Games Store offre la trilogie de redémarrage de Tomb Raider

Il est à nouveau temps d’ouvrir l’Epic Games Store, de jeter un coup d’œil à l’intérieur et de voir quels trésors il y a à ramasser.

Les titres gratuits de jeudi sur Epic Games Store sont la trilogie de redémarrage de Tomb Raider — oui, tous les trois ! Pour le prix ultra bas de zéro dollar et zéro centime, vous pouvez obtenir Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. C’est une excellente série pour tous ceux qui aiment poignarder les pirates des temps modernes dans les tripes et escalader des montagnes. Comme Uncharted, mais avec le combat, c’est vraiment amusant !

La trilogie de redémarrage de Tomb Raider est gratuite sur Epic Games Store jusqu’au 6 janvier 2022, à 8 h 00 HAP / 9 h 00 MDT / 11 h 00 HAE, ce qui vous donne près d’une semaine pour les obtenir.

Vous pouvez récupérer gratuitement la trilogie de redémarrage de Tomb Raider sur Epic Games Store ici.

Compte tenu de la date extra-longue pour récupérer ces titres, il semble que la semaine de vacances de l’Epic Games Store soit terminée. Une assez bonne variété de jeux solides était proposée, notamment Salt and Sanctuary, Vampyr, Moving Out, Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition et bien d’autres. Si vous les avez manqués, eh bien, meilleure chance l’année prochaine !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.