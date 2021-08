Epic Games Store permet enfin aux développeurs d’auto-publier des jeux

in

Epic Games a lancé sa version bêta fermée d’auto-édition, qui permet aux éditeurs et aux développeurs de soumettre leurs propres jeux au magasin et de contrôler le contenu qui apparaît sur la vitrine.

Pensez-y comme Steam Direct, en gros.

En permettant aux studios et aux éditeurs d’ajouter leurs propres produits au magasin, Epic espère que la bibliothèque du magasin “se développera plus rapidement que jamais auparavant” – une aubaine pour les consommateurs et les développeurs. La version bêta est sur invitation uniquement au moment de la rédaction, mais toute personne intéressée à accéder aux nouveaux outils peut postuler à Epic pour être considérée pour la version bêta.

“L’inscription est désormais ouverte pour participer à une version bêta fermée d’une nouvelle suite d’outils d’auto-édition d’Epic Games Store”, a déclaré Epic. “Ces nouveaux outils rationalisent le processus permettant aux développeurs de créer leurs propres pages de produits, réalisations, prix, offres, et téléchargez des versions et des mises à jour sur Epic Games Store.

« Si vous êtes un développeur et que vous vouliez mettre votre jeu sur l’Epic Games Store et devant ses 58 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soumettez votre contenu pour examen en version bêta fermée.

Avec Steam Direct, il y a eu des critiques selon lesquelles Valve a perdu le contrôle de la qualité lorsque les éditeurs ont commencé à ajouter leurs propres titres à la vitrine, de nombreux utilisateurs déplorant le manque de conservation qui a suivi son introduction.

Epic a noté que tout ce qui est “haineux ou discriminatoire” – ou qui inclut la pornographie, le matériel illégal ou les logiciels malveillants – ne sera pas autorisé sur le magasin (mais vous savez comment des choses comme ça semblent toujours passer les filtres).

Le système d’auto-édition d’Epic est introduit en version bêta fermée comme moyen de “[stress testing] l’ensemble d’outils et l’améliorer” avec les commentaires des développeurs tout en augmentant le nombre de jeux et d’applications sur Epic Games Store.”