Epic Games vous offrira un coupon Epic de 10 $ si vous vous inscrivez à ses e-mails

Epic Games veut vous donner 10 $. Mais pour le gagner, vous devrez fournir votre adresse e-mail.

Voyez, voici l’affaire : Epic distribue un coupon Epic de 10 $ à tous ceux qui s’inscrivent pour recevoir des e-mails de la société. Les e-mails contiendront des informations sur les nouvelles versions, les jeux gratuits et les remises. Si vous vous abonnez entre le 15 octobre et le 15 novembre, vous obtiendrez le coupon. Il peut ensuite être utilisé lors de votre prochain achat de jeu éligible sur Epic Games Store.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous recevrez un coupon Epic de 10 $ dans les prochaines 24 heures. Une fois reçu, le coupon sera appliqué à la caisse avec votre prochain achat admissible. Assurez-vous de vérifier l’inventaire de votre compte pour voir si votre coupon est prêt à être utilisé.

Si vous n’êtes pas actuellement abonné, cochez la case opt-in et vous recevrez le coupon. Epic a déclaré qu’il recherche quotidiennement de nouveaux abonnements et qu’il peut s’écouler 24 heures avant que votre coupon n’arrive dans votre inventaire.

Le coupon de 10 $ peut être utilisé sur n’importe quel jeu complet sur Epic Games Store avec un prix de 14,99 $ et plus (ou l’équivalent local).

Si vous vous demandez dans quoi dépenser l’argent, il y a Back 4 Blood, Far Cry 6 et Alan Wake Remastered récemment sortis pour commencer. Ensuite, il y a une vente en cours en ce moment avec 75% de réduction sur une sélection de titres. Le 18 octobre, une autre vente démarre avec des économies sur Wolfenstein, Maneater, World War Z Aftermath et plus encore.